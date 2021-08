UNA VALIDA ALTERNATIVA Il segmento delle station wagon in stile crossover, un po’ alte sulle ruote, con le protezioni per la carrozzeria, un bel bagagliaio e la trazione integrale, è più vivo che mai poiché questo tipo di auto sono un’alternativa molto interessante al classico SUV, che per dimensioni e tipo di guida può non piacere a tutti. Sia chiaro, stiamo parlando di una nicchia, ma che trova un certo seguito di estimatori. E oggi, nel segmento D l'Audi A4 Allroad e la Volvo V60 Cross Country dovranno fare i conti per la prima volta con una nuova rivale in arrivo direttamente da Casa Mercedes. Infatti, sono in fase di collaudo i prototipi della Classe C All-Terrain. Da Stoccarda hanno confermato l’arrivo di questa variante della nuova Classe C dichiarando che il debutto è previsto in occasione del prossimo Motor Show di Monaco 2021 (IAA 2021), che si svolgerà dal 6 al 12 settembre prossimi. Mercedes si è sbilanciata di più, affermando che il nuovo modello sarà capace di “superare strade accidentate e maltempo con assoluta semplicità”.

COME CAMBIA FUORI E DENTRO La Mercedes Classe C All-Terrain si trasformerà in un robusto e resistente SUV con l'arricchimento esterno. Dalle foto che vi mostriamo si può notare come nella parte anteriore, ci sia la calandra con due alette tipica dei SUV Mercedes-Benz insieme alle altre alette in colore argento, un paraurti unico con una protezione lucida nella stessa finitura della griglia del radiatore e differenti prese d'aria. Il rivestimento in plastica nera nella parte inferiore del paraurti anteriore continua sui lati, dove anche i passaruota aggiungono uno stile più energico alla macchina. Ci sarà anche un'altezza da terra rialzata che fornirà migliori capacità fuoristrada per affrontare strade bianche e tracciati più impervi. Infatti, anche un telaio irrobustito e un diverso set di pneumatici, capaci di resistere a più “torture” e fornire una presa adeguata su fondi sdrucciolevoli, farebbero parte del pacchetto. Per l'Europa, la Mercedes Classe C All-Terrain diventerà una pratica alternativa alla Classe C Wagon, grazie alla sua vocazione più eclettica. Le modifiche agli interni saranno minime, con differenze previste nel colore e nelle finiture della plancia, dei sedili e dei pannelli delle portiere per accentuare la natura avventurosa dell'auto.

MOTORI ELETTRIFICATI PER TUTTE Lato motori, Mercedes farà esordire la Classe C All-Terrain esclusivamente con unità da 2,0 litri, tutte dotate di tecnologia mild-hybrid 48V di serie. Tra le altre, la line-up europea potrebbe includere una C 220 d da 197 CV (motore diesel)+20 CV di boost elettrico forniti dal sistema ibrido e una C 300 d da 261 CV con 20 CV aggiuntivi. Modello interessante e alternativo alla gamma della nuova media di Stoccarda, non resta che aspettare poche settimane per avere conferma del suo arrivo in occasione della rassegna in Germania ai primi di settembre.