IAA 2021 | Interviste

IL FUTURO SECONDO RENAULT In occasione della nostra visita al Salone di Monaco IAA 2021 incontriamo il Direttore Generale di Renault Italia Raffaele Fusilli. Gli rivolgiamo qualche domanda sulle novità che la Casa francese porta alla rassegna tedesca. A partire da nuova Mégane E-TECH, prima berlina/crossover 100% elettrica. Fusilli ci svela poi qualche chicca sui futuri programmi di Renault che confluiscono nel piano industriale ''Renaulution'' voluto dal CEO Luca de Meo. Infine, una bella anticipazione sul ritorno di un'icona del marchio, rivista in chiave a zero emissioni... Se preferite ascoltare direttamente le parole del Direttore Generale Renault, non vi resta che guardare il video.

