TUTTI A MILANO Anche per il 2021 (è il settimo anno consecutivo) Audi sarà presente in gran spolvero nel capoluogo lombardo, per una serie di appuntamenti legati alla Milano Design Week, che spegne quest’anno ben trenta candeline.

NELLE PUNTATE PRECEDENTI Le prime edizioni hanno visto l’apertura del laboratorio creativo Audi City Lab in via Montenapoleone, l’illuminazione di Torre Velasca con la regia di Ingo Maurer, l’esposizione dei lavori di Yuri Suzuki e dello Studio Mad Architects in Corso Venezia nel 2017 e nel 2018. Due anni fa Audi ha portato all’Arco della Pace un’installazione futurista dell’architetto Hani Rashid, arricchita dalla performance pubblica di Ludovico Einaudi.

E QUEST’ANNO? La casa di Ingolstadt aprirà il suo Audi City Lab in via della Spiga, nel cuore del quadrilatero della moda, dal 5 al 27 settembre, nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana volto a recuperare lo storico Palazzo Pertusa di fine ‘700. In questa cornice Audi organizzerà momenti e incontri tra storie e personaggi che possano parlare di futuro e mobilità del domani (anticipata dal piano Vorsprung 2030), connessa e sostenibile.

PRIMO APPUNTAMENTO Il prossimo sei settembre sarà possibile seguire un talk con il giornalista Mario Calabresi, il responsabile del design Audi Marc Lichte, il vice presidente Audi Henrik Wenders e i direttori creativi di Marcel Wanders Studio, che proprio in via della Spiga 26 ha realizzato l’installazione ''Enlightening the Future''.

PROTOTIPO ELETTRICO In questa cornice sarà possibile scoprire in anteprima assoluta la nuova A6 Concept, splendido prototipo di berlina elettrica presentato lo scorso aprile al Salone di Shanghai, e che anticipa lo stile dei prossimi modelli top di gamma della casa dei quattro anelli. Realizzata sul pianale PPE (Premium Platform Electric, specifico per BEV di alta gamma dei segmenti D, E e F), avrà trazione integrale data da due motori sugli assali, e una potenza di 476 CV.

ANCHE I MODELLI DI SERIE All’Audi City Lab sarà esposta anche la Audi RS e-tron GT, la prima granturismo tedesca a zero emissioni che abbiamo guidato qualche mese fa. Per finire, in via Montenapoleone saranno presenti i SUV elettrici Q4 e-tron (la nostra prova video) e Q4 e-tron Sportback.