La fuga di notizie pare provenga dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese, fatto sta che è finito in rete quello che sembra il depliant della nuova Audi Q5 e-tron 2022. Ecco qualche anticipazione sull'inedito SUV elettrico.

Dal quello che si vede, Audi Q5 e-tron rispetta l'attuale linguaggio stilistico dei Quattro Anelli, con la grande griglia singleframe chiusa messa in risalto da finiture più scure. Luci anteriori e posteriori, così come le linee dei parafanghi, sembrano simili alla Q4 e-tron, ma nel complesso la Q5 e-tron ha un design meno sportivo. Come l'Audi Q4 e-tron (qui la nostra prova), anche la Q5 e-tron si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, ma la maggiore lunghezza di 4,876 mm la pone sullo stesso piano di Volkswagen ID.6 a tutto vantaggio dell'abitabilità: tanto che non è esclusa la possibilità di una versione a 7 posti, anche se in tal senso mancano indicazioni ufficiali.

Secondo quanto riferito, gli interni sono caratterizzati da una plancia tutta digitale, con una console centrale fluttuante identica a quella dell'Audi Q4 e-tron (a cui si riferisce l'immagine qui sotto). Ciò significa che anche Audi Q5 e-tron presenta un display da 10,25 pollici per il quadro strumenti e un touchscreen da 11,6 pollici a centro plancia per l'infotainment.

In base alle targhette che si leggono sulle foto, la Audi Q5 e-tron verrà proposta in tre livelli di potenza. La versione d'attacco sarà la 35 e-tron da 180 CV, a cui si affiancherà la 40 e-tron da 204 CV: entrambe saranno a trazione posteriore, con un solo motore montato al retrotreno. L'ammiraglia 50 e-tron sarà invece dotata di trazione integrale, grazie a un secondo motore elettrico da 109 CV montato all'anteriore, che lavora in sinergia con quello posteriore da 204 CV. Tutte le varianti avranno probabilmente la batteria da 77 kWh, che nell'ID.6 fornisce un'autonomia fino a 588 km nel ciclo NEDC.

Dal depliant si evince - com'è naturale, del resto - che per Q5 e tron sono previsti vari livelli di allestimento, con un'ampia varietà di ruote, finiture scure in opzione e fari probabilmente dotati di tecnologia Matrix-LED. Per ora non è dato sapere se Audi Q5 e-tron sarà destinata all'esportazione o se rimarrà un modello per il mercato interno, come lo è la Volkswagen ID.6 di costruzione locale. Per l'Europa sappiamo essere in arrivo nella seconda metà del 2022 la Audi Q6 e-tron, che condivide una piattaforma più evoluta con la versione elettrica di Porsche Macan di prossima generazione. Ne sapremo di più al lancio, che dovrebbe essere imminente, per un inizio delle vendite in Cina entro la fine del 2021.