DIAMO I NUMERI Non è un mistero come Audi e Porsche stiano condividendo lo sviluppo di una nuova architettura per modelli full electric, la cosiddetta piattaforma PPE (Premium Platform Electric). Nè è un mistero che uno dei primi modelli Audi a utilizzarne una specifica declinazione sarà il SUV Q6 e-tron. Misterioso, di Q6 e-tron, era semmai l'aspetto. Fino ad oggi: ecco le primissime foto di un prototipo, catturate proprio a Ingolstadt, dove verrà anche costruito.

CLONE MACAN Confermato per il lancio nel 2022 dal CEO di Audi Markus Duessman, il nuovo modello troverà posto in gamma a cavallo tra nuova Q4 e-tron - che utilizza invece la piattaforma MEB del Gruppo VW - e il SUV ammiraglio e-tron quattro, basato a sua volta su una variante modificata del pianale MLB. Nuova Q6 e-tron reciterà la parte di ''gemella''della versione elettrica di Porsche Macan, più o meno allo stesso modo in cui e-tron GT condivide la maggior parte dei suo cromosomi con Porsche Taycan. E come nel caso delle berline, il modello Porsche arriverà diversi mesi prima del suo altergo Audi. E a proposito di parallelismi Audi-Porsche...





UNA Q DI TROPPO? A Stoccarda sostengono che l'attuale Macan con motore a combustione rimarrà inizialmente in vendita insieme al modello 100% elettrico: questo dovrebbe significare come anche Audi Q5 continuerà a popolare i concessionari anche dopo il lancio di Q6 e-tron, anche alla luce dell'introduzione - su Q5 - di propulsori ibridi sia leggeri che plug-in, quindi alla luce del suo contribuito attivo nella riduzione della media emissioni della flotta Audi. Salvo sorprese, Q5 quindi dovrebbe rimanere in vendita almeno fino al 2023/2024. Non è invece ancora chiaro se Audi stia pianificando una Q5 di terza generazione, o se abbia in mente di rimpiazzarla di peso tramite la stessa Q6 e-tron.

DESIGN In termini di stile, il muletto di Q6 tradisce forti influenzi e-tron, con la Q6 che adotta una silhouette più sbilanciata all'indietro, una linea del tetto leggermente inclinata e passaruota posteriori voluminosi. Sebbene sarà meccanicamente identico a Macan EV, i due condivideranno poco in termini di spunti di design.

POWERTRAIN Rispetto a Q5, nuova Q6 e-tron più sbilanciata anche lato prestazioni. La variante più potente, probabilmente targata RS (in linea con i piani Audi di elettrificare anche la divisione sportiva), dovrebbe inviare circa 590 CV a entrambi gli assali. La piattaforma PPE è inoltre predisposta alla ricarica integrata da 800 Volt, il che significa che Macan EV e Q6 e-tron saranno in grado di caricare a velocità fino a 350 kW. Aspettiamoci un'autonomia superiore ai 500 km. E un grado di tecnologia di bordo da mini-astronave. Al prossimo avvistamento.