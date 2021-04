ULTIMI CAMBIAMENTI Era il 2013 quando la prima Porsche Macan usciva dagli stabilimenti di Zuffenhausen. A sette anni dal debutto sulla scena, per il SUV tedesco è giunto il momento di sottoporsi a un nuovo facelift, dopo quello del 2016 e del 2018. Gli scatti arrivano direttamente della Germania dove, a quanto pare, il crossover della Cavallina è alle prese con i consueti collaudi su strada. Questo terzo restyling ''leggero'' sarà probabilmente l’ultimo per la best-seller di Stoccarda prima dell’arrivo della seconda generazione di Macan (solo elettrica), attesa per fine 2021/inizio 2022.

CONFERME Quasi del tutto assenti i rivestimenti per celare forme e dettagli della sportiva, con buona parte della carrozzeria che resta infatti ben in vista. Non sorprende che i cambiamenti siano tutt'altro che scenografici - pochi interventi, concentrati principalmente nella zona frontale. All’anteriore si notano infatti prese d'aria rimodellate graficamente e incastonate nel paraurti. Quest’ultimi sono stati ridisegnati con l’aggiunta di un bordo nero in prossimità della cornice. Praticamente invariato il posteriore dell’auto, ad eccezione del paraurti, che ora vanta una sezione nera più grande, simile a un diffusore. I catarifrangenti sono stati poi spostati più all'interno del bumper, con i quattro grandi terminali di scarico integrati alle estremità.

QUESTIONE MOTORI Sebbene non ci siano foto a documentarlo, anche l’abitacolo subirà alcune modifiche. Due gli aggiornamenti più interessanti: l’arrivo di un nuovo display per l’infotainment e l’aggiunta di volante molto simile a quello di Porsche Panamera. Macan 2021 entry-level continuerà a essere proposta con il 2.0 litri quattro cilindri da 245 CV, mentre la Macan S sarà spinta dal 2.9 litri V6 da 354 CV. La versione GTS monterà invece lo stesso V6 2.9 litri ma da 380 CV, con la più potente Macan Turbo che potrà contare sul V6 da 2.9 litri e 440 CV di potenza (qui la nostra prova su strada).