NON C’È DUE SENZA TRE È arrivato il momento di rifarsi il trucco anche per il “piccolo” SUV di casa Porsche, che ha debuttato nell’ormai lontano 2013. Dopo un primo facelift nel 2016 e un altro nel 2018, verrebbe da pensare che a Stoccarda stiano preparandosi per una nuova generazione di Macan. A giudicare dalle foto spia scattate nei giorni scorsi, invece, l’auto sarebbe pronta per un terzo restyling.

SENZA VELI Il prototipo che vedete in queste immagini è pressoché senza camuffature, anche perché non è che ci sia poi tutto questo granché da nascondere: le novità sono tutt’altro che imponenti, e riguardano giusto qualche modifica qua e là. All’anteriore troviamo prese d’aria laterali di nuovo disegno, con finitura in plastica opaca. Al posteriore rimane invariato tutto il gruppo ottico e la fascia luminosa che collega i fari, mentre il paraurti dedica più spazio al (finto) diffusore dell’aria. Il fendinebbia e la luce di retromarcia di questo prototipo sono con ogni probabilità posticci, vista la posizione non esattamente protetta dagli urti.

ALL’INTERNO Poche le novità anche all’interno dell’abitacolo, dove debutteranno un nuovo schermo dell’infotainment con due manopole fisiche per gestire i comandi principali, e un volante simile a quello della nuova Porsche Panamera.

I MOTORI Difficile aspettarsi grandi novità nella gamma di motori, recentemente rivista: il modello base continuerà a montare il 2 litri quattro cilindri da 245 CV, affiancato dal 3.0 da 353 CV del Macan S. Gli amanti dei V6 potranno invece contare sulla versione GTS da 381 CV, e la super-sportiva Turbo da 441 CV.

IN ATTESA DELL’EV Questo terzo facelift di Porsche Macan sarà anche l’ultimo: la seconda generazione, con il modello full electric, è prevista per la fine del 2021, o per l’inizio del 2022.