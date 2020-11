CRONOGRAFO ANALOGICO Nella nuova Porsche Panamera presentata lo scorso agosto è disponibile un pacchetto optional chiamato Sport Chrono Package, che comprende un esclusivo cronometro a centro plancia, realizzato dallo studio Porsche Design. L’orologio ha un quadrante in metallo di fascia alta con taglio radiale, indici in ceramica con trattamento Superluminova e lancette in metallo, che ne permettono la lettura anche in condizioni di scarsa luminosità, da qualsiasi angolazione.

ANCHE DA POLSO Lo stesso modello, ma con cinturino, è adesso disponibile per i clienti e gli appassionati del marchio di Stoccarda. La nuova linea di prodotti Sport Chrono comprende un cronografo e tre modelli a tre lancette con la funzione piccoli secondi a ore sei, e fonde il design più classico per gli orologi di questo tipo con la cura e le finiture di un prodotto di alta gamma. Il cronografo automatico è mosso dal calibro WERK 01.100, certificato C.O.S.C., mentre le tre varianti Sport Chrono Sub Second incorporano il nuovo movimento in-house realizzato da Porsche Design, il calibro WERK 03.200, certificato anch’esso C.O.S.C.

ZAFFIRO E TITANIO La cassa dei modelli a tre lancette è disponibile nei colori titanio e nero, titanio e blu o titanio e marrone, leggerissima e impermeabile fino a 100 metri. Il cronografo automatico ha il fondello in vetro zaffiro invece che chiuso, da cui intravedere in azione il rotore di carica caratterizzato dall’icona di Porsche Design. Per tutti, vetro in zaffiro con rivestimento duro e sette trattamenti antiriflesso, cinturino nella stessa pelle utilizzata per gli interni delle vetture Porsche.

PREZZO Disponibili nei negozi Porsche Design, presso i rivenditori autorizzati e online sul sito www.porsche-design.com, i modelli a tre lancette hanno un prezzo consigliato al pubblico di 4.450 euro, mentre il cronografo automatico costa 5.750 euro.