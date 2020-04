AUTO DA POLSO Il mercato degli orologi di lusso è più vivace di quanto non si potrebbe pensare, e Jacob & Co. è uno degli orologiai più quotati in questo esclusivissimo settore. La sua ultima creazione si ispira a una delle automobili più belle, veloci e costose di sempre, ed è un piccolo gioiello - letteralmente - di alto artigianato.

UN VERO MOTORE IN MINIATURA C’è voluto quasi un anno per realizzarlo, ma il risultato merita di essere ammirato in tutto il suo splendore: all’interno dell’orologio ispirato alla Bugatti Chiron batte un motore a 16 cilindri a W in zaffiro, con tutti i pistoni che si muovono su e giù grazie alla replica dell’albero motore della supercar francese. “Una delle parti di orologio più piccole e più complicate che siano mai state prodotte”, fa sapere il fondatore dell'azienda.

AVVIAMENTO A SPINTA Il piccolo motore può essere fatto funzionare per una ventina di secondi premendo il tasto sulla corona più a destra sulla cassa dell’orologio. Dopo tre “avviamenti”, la molla dev’essere ricaricata. Accanto al motore ci sono anche due minuscoli turbocompressori (finti, però, non esageriamo).

ANCHE LE SOSPENSIONI Non bastasse tutto questo, gli ingranaggi di movimento del Bugatti Chiron Tourbillon sono appoggiati su quattro molle che riprendono l’idea delle sospensioni di un’automobile. Il colore delle molle di queste immagini è il caratteristico blu Bugatti, ma può essere scelto e personalizzato dal cliente. La cassa dell’orologio, interamente in zaffiro, permette di osservare il movimento del motore da ogni punto di vista, anche sbirciando dalla griglia posta sulla parte superiore della corona, che riprende quella delle supercar Bugatti. Il resto dell’orologio è realizzato in titanio.

PREZZO Chi decide di ordinare un simile gioiello (perché di questo si tratta, inutile girarci attorno) potrà scegliere tra diverse combinazioni di colori e materiali. Jacob & Co. conta di produrre 250 esemplari, che saranno venduti al prezzo non esattamente popolare di circa 320.000 euro. Considerato che una Chiron - vera - costa 2,4 milioni di euro...