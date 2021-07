UNA NUOVA ERA A meno di un anno dal concept iniziale, l'Audi RS Q e-tron ha già cominciato i test in vista della Dakar 2022 che scatterà nel prossimo mese di gennaio. Una nuova, avvincente, sfida per la casa di Ingolstadt che vuole essere la prima ad utilizzare una trasmissione elettrificata in combinazione con un efficiente convertitore di energia per competere per la vittoria assoluta nel rally raid più duro e famoso del mondo. Julius Seebach, amministratore delegato di Audi Sport, ha sottolineato: ''Audi è stato il primo marchio a vincere la 24 Ore di Le Mans con una trasmissione elettrificata. Ora vogliamo inaugurare una nuova era al Rally Dakar, testando e sviluppando ulteriormente la nostra tecnologia e-tron in condizioni estreme''. Al volante del prototipo lo svedese Mattias Ekstrom, già campione nel DTM e nel Rallycross con la casa dei quattro cerchi, a cui si aggiungerano poi due specialisti della Dakar come Stephane Peterhansel e Carlos Sainz.

COME FUNZIONA La Dakar attraverso il deserto e dunque bisogna ovviare all'impossibilità di effettuare delle ricariche. Perciò, Audi ha scelto un concetto di ricarica innovativo: a bordo della RS Q e-tron c'è il motore TFSI utilizzato nel campionato DTM. Fa parte di un convertitore di energia che carica la batteria ad alta tensione durante la guida. Poiché il motore a combustione viene azionato nell'intervallo particolarmente efficiente compreso tra 4.500 e 6.000 giri/min, il consumo specifico è ben al di sotto di 200 grammi per kWh. La trasmissione è elettrica. Gli assi anteriore e posteriore sono entrambi dotati di un'unità motore-generatore (MGU) già vista sull'attuale vettura di Formula E Audi e-tron FE07, sviluppata da Audi Sport per la stagione 2021. Sono state apportate solo piccole modifiche per utilizzare la MGU nelle condizioni particolari della Dakar. Una terza MGU, di design identico, fa parte del convertitore di energia e serve per ricaricare la batteria ad alto voltaggio durante la guida. Inoltre, l'energia viene recuperata durante la frenata. La batteria pesa circa 370 chilogrammi e ha una capacità di circa 50 kWh. La potenza massima del sistema dell'e-drivetrain è di 500 kW: quanto di questo potrà essere utilizzato durante la Dakar è ancora in fase di definizione da parte degli organizzatori della gara. La RS Q e-tron ha solo una marcia in avanti.

INTENSO PROGRAMMA DI TEST Il prototipo dell'Audi RS e-tron è stato presentato per la prima volta a inizio mese a Neuburg. Nei prossimi mesi sono in programma numerosi test e le prime iscrizioni ai rally cross country, in preparazione della sfida della Dakar, quando saranno da affrontare tappe che tra trasferimento e tratti cronometrati arriveranno a sfiorare gli 800 km: ''È una distanza molto lunga - ha osservato Andreas Roos, responsabile del progetto - Quello che stiamo cercando di fare non è mai stato fatto prima. Questa è l'ultima sfida per una trasmissione elettrica. Il programma di questo progetto è estremamente fitto e impegnativo. Sono passati meno di dodici mesi dall'avvio ufficiale. Abbiamo dovuto iniziare lo sviluppo mentre i regolamenti per i veicoli a propulsione alternativa non erano ancora stati definiti. E tutto lo sviluppo è avvenuto durante la pandemia di Coronavirus, aspetto da non sottovalutare. Quello che la squadra ha ottenuto finora è unico. Il debutto è stato un momento molto speciale per tutti''.