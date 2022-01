Dakar Auto, tappa 2: Loeb vince e recupera in classifica su Al Attiyah

VINCE LOEB Entra nel vivo il Raid Dakar 2022, quest'anno - come la passata edizione - tutto in Arabia Saudita. Dopo la prima vera tappa andata in scena ieri tra Jeddah e Hail, al termine della quale il qatariota Nasser Al Attiyah (auto) ha confermato il primato del prologo e mantenuto la vetta della classifica generale, oggi è stata la volta della Hail-Al Artawiyya, una traversata del deserto arabo di 585 km, di cui 339 km di prova speciale.

L'AUDI ELETTRICA TERZA Al termine della giornata è stato il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a transitare per primo sul traguardo, bravo a precedere proprio Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) di 3 minuti e 28 secondi. Terzo Carlos Sainz, il campione spagnolo con l'Audi elettrica del Team Audi Sport giunto a 5'52 dal francese. Ma è stata una buona giornata anche per il suo connazionale Nani Roma, quarto a 8'02 con la sua BRX Hunter, davanti al padrone di casa Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota), giunto quinto a 8'41. Nella tpo ten anche i due sudafricani Henk Lategan e Gillian De Villiers, rispettivamente sesto e settimo, entrambi per il team Toyota Gazoo Racing.

🚗 Local hero @YazeedRacing is currently in 3rd place after the 1st waypoint. #Dakar2022 pic.twitter.com/EfjdqAs8eD — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2022

TOYOTA AL COMANDO Nella classifica generale mantiene il comando Nasser Al Attiyah, coadiuvato dall'andorrano Mathieu Baumel. I due del team Toyota Gazoo Racing possono contare su un vantaggio ancora discreto sulla coppia composta da Loeb e dal belga Lurquin, di 9 minuti e 16 secondi. Già più staccato il terzo in classifica, l'argentino Alvarez che sconta 40 minuti e 53 secondi dalla vetta. Dopo gli inconvenienti degli scorsi giorni, restano ancora attardati in classifica, ma recuperano posizioni, sia Nani Roma, a 1'23''08, che Carlos Sainz, a 2'24''31. Le rispettive posizioni saranno definite solo quando l'ultimo dei concorrenti avrà passato il traguardo della seconda tappa.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/01/2022