Dakar Moto, tappa 5: Toby Price vince, ma che Petrucci: è secondo!

CHE PETRUX! Il podio di ieri, poi sottrattogli dalla giuria per un peccato d'inesperienza, non ha tolto il buon umore e, soprattutto, la motivazione a Danilo Petrucci. Il ragazzone ternano sta prendendo confidenza ogni giorno di più con la Dakar e oggi è giunto addirittura secondo, alle spalle dell'esperto australiano Toby Price, nella quinta tappa che ha portato la carovana a spasso per il deserto da Riad a... Riad, dopo 563 km di dune e sterrati, e ben 348 km di prova speciale. Doppietta, dunque, per la KTM, che mette i suoi alfieri davanti a tutti, distanziati di 4 minuti e 14 secondi. Petrucci è salito sul podio lottando sul filo del rasoio con il pilota dello Botswana, Ross Branch (Yamaha, già tra i protagonisti della passata edizione) e con il cileno Jose Ignacio Cornejo (Honda), battuti per appena 2 e 5 secondi, rispettivamente.

CLASSIFICHE Nella top ten sono finiti anche i tre americani Ricky Brabec (Honda, quinto), Mason Klein (KTM, sesto), Andrew Short (Yamaha, settimo) e Sam Howes (Husqvarna, nono), l'argentino Kevin Benavidess (KTM, ottavo) e il ceco Martin Michek (Orion). Sono andati di conserva, invece, tanti big. Il leader della classifica generale resta Sam Sunderland (GasGas), oggi 13°, con 2 minuti e 29 secondi di vantaggio sull'austriaco Matthias Walkner (KTM), che ha concluso la frazione odierna in 12° piazza. Terzo il francese Adrien Van Beveren (Yamaha) a 5'59, davanti all'austrailano Daniel Sanders (GasGas) a 8'01 e allo spagnolo Lorenzo Santillana (Sherco) a 15'27.

Dakar 2022: Danilo Petrucci (KTM)

PETRUCCI SI DIVERTE Senza più velleità di classifica, invece, Danilo Petrucci, che dopo la sfortunatissima seconda tappa - durante la quale è stato costretto al ritiro per una rottura tecnica, perdendo tra le altre cose cellulare e documenti nel deserto - può continuare a divertirsi, fare esperienza e stupire tutti per la velocità con la quale sta prendendo confidenza con una categoria complicata come quella dei Rally Raid. Il ternano è comunque 18° nella generale, a circa 19 ore dalla vetta, la maggior parte delle quale incassate come penalità per l'incidente di lunedì scorso.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/01/2022