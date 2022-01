Dakar auto, tappa 8: trionfa l'elettrico, 1-2 Audi con Ekstrom e Peterhansel

La casa degli Anelli domina l'ottava frazione del rally raid più duro e prestigioso, ma la tripletta sfuma per un soffio per mano di Loeb: il francese è terzo e rosicchia 7 minuti ad Al-Attiyah

È un trionfo della mobilità elettrica, l’ottava tappa della Dakar auto 2022. Gli 830 chilometri, di cui ben 395 di prova speciale, che hanno condotto la carovana da Al Dawadimi a Wadi Ad Dawasir, incoronano infatti lo squadrone di casa Audi Sport, che ha sfiorato una storica tripletta al vertice della categoria regina delle quattro ruote. A tagliare il traguardo con il miglior tempo è stato Mattias Ekstrom, in grado di fermare i cronometri dopo tre ore, 43 minuti e 21 secondi. A poco meno di un minuto di gap, il compagno di marca Stephane Peterhansel, seguito sul podio dall’altro francese – ancora in lizza per la vittoria finale – Sebastien Loeb.

Dakar 2022: Stephane Peterhansel (Audi) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

SAINZ AI PIEDI DEL PODIO Proprio la prestazione di Loeb, alfiere del team Bahrain Raid Extreme staccato di 3 minuti e 8 secondi dal leader Ekstrom, ha di fatto impedito alla casa degli Anelli di chiudere un podio da sogno, risultato comunque inimmaginabile al debutto dei veicoli a batteria tra le dune del deserto saudita: per soli tre secondi, infatti, Carlos Sainz si è dovuto accontentare della medaglia di legno. Alle sue spalle, la Toyota ufficiale del sudafricano Henk Lategan, che precede Orlando Terranova (BRT), Mathieu Serradori (SRT) Jakub Przygonski (Mini) e la leggenda Giniel De Villiers (Toyota). Chiude la top-10 l’Overdrive Toyota del padrone di casa Yazeed Al Rajhi.

Dakar 2022: Sebastien Loeb (Prodrive) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

LA CLASSIFICA Non una gran giornata, invece, per il leader della generale, Nasser Al-Attiyah, che ha fermato il cronometro con l’undicesimo tempo, pagando con la sua Toyota Hilux ufficiale un ritardo di oltre dieci minuti dalla prima delle Audi. Non un gran problema in ottica classifica, visto che il margine sul primo degli inseguitori – un Sebastien Loeb che rosicchia qualcosa come 7 minuti – rimane un gap di sicurezza: a quattro frazioni dalla fine, il qatariota ha infatti adesso un vantaggio di 37 minuti e 58 secondi sul rivale, con Al Rajhi staccato di oltre 53 minuti. Per trovare la prima delle Audi dobbiamo invece scendere fino all’undicesimo posto, con il vincitore di tappa Ekstrom attardato di 2 ore e 40 minuti.

Dakar 2022: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA 8a TAPPA AL DAWADIMI – WADI AD DAWASIR

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT 03h 43' 21'' EMIL BERGKVIST 2 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT + 00h 00' 49'' EDOUARD BOULANGER 3 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 03' 08'' FABIAN LURQUIN 4 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT + 00h 03' 11'' LUCAS CRUZ 5 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 00h 03' 20'' BRETT CUMMINGS 6 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 04' 53'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 7 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 00h 07' 03'' LOIC MINAUDIER 8 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 08' 11'' TIMO GOTTSCHALK 9 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 00h 09' 00'' DENNIS MURPHY 10 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 09' 51'' MICHAEL ORR

Dakar 2022: Sebastien Loeb (Prodrive) | Foto: cortesia A.S.O. Dakar

DAKAR AUTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 8a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 27h 45' 52'' MATTHIEU BAUMEL 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 37' 58'' FABIAN LURQUIN 3 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 53' 13'' 00h 00' 35'' MICHAEL ORR 4 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 01h 28' 06'' TIMO GOTTSCHALK 5 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 01h 31' 39'' 00h 12' 00'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 6 VLADIMIR VASILYEV VRT TEAM + 01h 40' 57'' 00h 05' 00'' OLEG UPERENKO 7 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 01h 46' 05'' 00h 05' 00'' DENNIS MURPHY 8 MARTIN PROKOP Benzina ORLEN Team + 01h 54' 05'' 00h 07' 00'' VIKTOR CHYTKA 9 SEBASTIAN HALPERN X-RAID MINI JCW TEAM + 02h 08' 42'' 00h 05' 00'' BERNARDO GRAUE 10 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 02h 31' 31'' 00h 15' 00'' LOIC MINAUDIER

10/01/2022