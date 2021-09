Quelle che vedete in questa pagina sembrano scene tratte da una versione meno violenta di Mad Max. In realtà si tratta di scatti immortalati durante i test compiuti da Audi sul suo prototipo elettrico RS Q e-tron, che prenderà il via il prossimo gennaio alla Dakar 2022.

Audi RS Q e-tron impegnata nei test nel deserto per Dakar 2022

CONDIZIONI ESTREME Dopo i test compiuti in Germania e Spagna, il team sport di Audi è andato nel deserto del Marocco, affrontando per la prima volta il suo caldo e le sue dune. Anche in questo caso sono stati coinvolti tutti e tre gli equipaggi ufficiali: “Mister Dakar” Stéphane Peterhansel, navigato da Edouard Boulanger, Carlos Sainz con il copilota Lucas Cruze Mattias Ekström con a fianco Emil Bergkvist si sono alternati al volante del prototipo dei quattro anelli.

IL PROTOTIPO Audi RS Q e-tron è dotata di tre powertrain derivati dalla monoposto e-tron FE07 di Formula E: due MGU (Motor Generator Unit) che si occupano della trazione vera e propria, una per ogni assale; a queste si aggiunge una terza unità termica, che fa da range extender, ossia un generatore per ricaricare la batteria. Del resto, non è che nel deserto le colonnine abbondino... Il motore è il quattro cilindri TFSI utilizzato da Audi nel DTM, il Dampionato Tedesco Turismo.

LE CONDIZIONI DEL TEST Nel corso delle prove “il termometro è salito ben oltre i 40° C”, ha raccontato il team principal Sven Quandt. “In aggiunta, le tempeste di sabbia hanno ostacolato i test e, come prevedibile, abbiamo dovuto risolvere piccoli problemi legati al caldo torrido”. Del resto, i test a questo servono, in fin dei conti. “Alla Dakar ci aspettiamo temperature più basse”, ha aggiunto Andreas Roos, “ma abbiamo comunque voluto portare la vettura al limite. Componenti come i motori elettrici non sono progettati per un utilizzo costante a oltre 40°C e lo stesso dicasi per la trasmissione. Ci siamo spinti oltre la nostra comfort zone e le informazioni raccolte saranno fondamentali per il futuro”. È stato anche reso più ampio l’abitacolo, così da facilitare le comunicazioni tra pilota e navigatore.

APPLICAZIONI FUTURE Come tutti gli sport che coinvolgono i motori, anche le corse della Dakar servono per studiare soluzioni che troveranno applicazione, magari in altra forma, sulle vetture di serie. Nella fattispecie, in questo caso il lavoro degli ingegneri si è focalizzato sulle batterie, e la loro capacità di fornire prestazioni costanti anche in condizioni così estreme. “Stiamo acquisendo un incredibile know-how condiviso con i colleghi che si occupano dei modelli di serie”, ha dichiarato Roos.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/09/2021