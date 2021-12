Il casco di Danilo Petrucci per la Dakar? X-lite X-502 Ultra Carbon

Dopo 10 anni in MotoGP Danilo Petrucci è pronto a iniziare una nuova avventura alla Dakar. Il passaggio diretto dalla massima serie del Motomondiale a quella dei rally raid – primo nella storia a farlo – porta con sé tanti cambiamenti: in primis il terreno, la moto – anche se sarà sempre in sella a una KTM – e naturalmente l'abbigliamento. Ecco il suo nuovo casco, l'X-lite X-502 Ultra Carbon.



NEL DESERTO Il prossimo 1° gennaio Petrucci debutterà nella 44esima edizione della Dakar con il Team Tech3 KTM Factory Racing. In sella alla sua KTM 450 Rally Factory Replica con tabella numero 90 sarà suo compagno di viaggio l'X-502 Ultra Carbon, il casco da fuoristrada top di gamma X-lite ad alto contenuto di carbonio con cui il pilota umbro affronterà le sfide lungo gli 8.375 km nel deserto dell’Arabia Saudita.

COMPAGNO DI VIAGGIO Grazie al peso contenuto, all’imbottitura interna Carbon Fitting Racing Experience e alla predisposizione Camel Bag, la sacca per i liquidi, X-502 ULTRA CARBON si annuncia come l’alleato perfetto durante i 7 giorni di gara tra sabbia, sole e gravose escursioni termiche. Parola di Danilo Petrucci:“Passare dalla MotoGP alla Dakar per me è un’emozione indescrivibile, un sogno che si avvera. Sono sempre stato un amante del fuoristrada e lo pratico da anni, anche come allenamento per la pista. La Dakar è considerata la gara più impegnativa nel panorama off-road e poter contare su X-lite anche in questa difficile impresa mi fa sentire tranquillo, perché questo casco è in grado di rispondere a tutte le situazioni che dovrò affrontare in gara”.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/12/2021