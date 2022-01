Dakar Moto, tappa 9: vince Cornejo, Walkner scalza Sunderland dalla vetta

Il cileno della Honda torna alla vittoria, ma a festeggiare è la Ktm, in vetta alla generale a tre tappe dalla fine con Matthias Walkner. Diciottesimo posto per Danilo Petrucci

La Dakar moto non smette mai di sorprendere. La nona frazione, che si è corsa su un anello di 491 chilometri – di cui 287 di prova speciale – con arrivo e partenza a Wadi Ad Dawasir, ha infatti ancora una volta rimescolato le posizioni di una classifica fin qui senza padroni. A vincere la tappa è stato José Ignacio Cornejo Florimo sulla sua Honda, seguito a ruota da Kevin Benavides e dal compagno di squadra Ricky Brabec. Il nono appuntamento con il rally raid più duro e prestigioso al mondo ha però premiato soprattutto il quarto in classifica di giornata, quel Matthias Walkner che, pur arrivando al traguardo con poco più di due minuti di ritardo dal leader, è riuscito a prendersi la vetta della generale.

Dakar 2022: Matthias Walkner (KTM) | Foto: A.S.O. Dakar

GRANDE EQUILIBRIO Nonostante si trattasse di una delle tappe più corte della Dakar 2022, le sorprese non sono mancate. A partire dall’ordine d’arrivo, che mostra un grande equilibrio con ben nove centauri racchiusi in poco più di 5 minuti. Alle spalle della Ktm di Walkner, chiude la top-5 Joan Barreda Bort (Honda), seguito poi da Andrew Short (Yamaha), Luciano Benavides (Husqvarna), Pablo Quintanilla (Honda) e Adrien Van Beveren (Yamaha). Solo diciottesimo è invece il “nostro” Danilo Petrucci, che paga un gap di 8 minuti e 42 secondi da Cornejo.

Dakar 2022: Sam Sunderland (GasGas) | Foto: A.S.O. Dakar

LA CLASSIFICA Ma il risultato decisamente più “pesante” è quello dell’ormai ex leader della classifica, Sam Sunderland: il pilota GasGas è infatti giunto al traguardo di Wadi Ad Dawasir con il quattordicesimo tempo, scontando un ritardo di poco più di 8 minuti da Cornejo e di circa 6 sul rivale Walkner. Nella generale c’è dunque un avvicendamento al vertice, con l’austriaco della Ktm al comando, seguito da Sunderland a 2 minuti e 12 secondi e da Van Beveren a 3’56”. Chiudono la top-5, Pablo Quintanilla con un gap di 4’41” e Kevin Benavides, il vincitore della passata edizione, a oltre 10 minuti. Domani la terzultima frazione porterà la carovana da Wadi Ad Dawasir a Bish, per un totale di 759 km, di cui ben 375 cronometrati. E di certo non è ancora scritta l’ultima parola…

Dakar 2022: Matthias Walkner (KTM) | Foto: A.S.O. Dakar

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA 9a TAPPA WADI AL DAWASIR – WADI AL DAWASIR

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA 02h 29' 30'' 2 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 01' 26'' 3 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA + 00h 01' 47'' 4 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 02' 06'' 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA + 00h 02' 10'' 6 ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00h 03' 56'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 04' 21'' 8 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA + 00h 05' 02'' 9 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00h 05' 04'' 10 MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM + 00h 06' 40''

DAKAR MOTO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO 9a TAPPA

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 30h 14' 03'' 2 SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING + 00h 02' 12'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00h 03' 56'' 4 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA + 00h 04' 41'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 10' 22'' 6 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA + 00h 10' 57'' 00h 01' 00'' 7 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 00h 26' 54'' 8 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00h 27' 52'' 9 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA + 00h 32' 30'' 10 ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00h 34' 59''

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/01/2022