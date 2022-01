Xavier de Soultrait e Joan Pedrero: i piloti SHAD nel dopo Dakar

I piloti Xavier de Soultrait e Joan Pedrero hanno rappresentato SHAD alla Dakar 2022. I due hanno portato a termine il rally più duro del mondo lottando fino all’ultima tappa: il francese Xavier de Soultrait ha chiuso nella top 15 assoluta, come terza moto privata, mentre Joan Pedrero ha completato la sua 14esima Dakar al 21° posto.

COMPAGNA DI VIAGGIO Sulle loro moto – un Husqvarna e una Rieju – erano entrambe equipaggiate con selle SHAD realizzate su misura per rispondere alle esigenze di una prova estrema come la Dakar. Xavier de Soultrait non ha commesso errori, mettendosi sin dalle prime fasi tra i piloti delle squadre ufficiali come Honda, Yamaha o Gas Gas. Il francese ha spinto al massimo la sua moto per mantenersi nelle prime 10 posizioni fino all'ultima tappa. De Soultrait arriva da una stagione 2021 complicata dopo il grande infortunio subito nella scorsa edizione, quando era in testa al Rally. Questo 15° posto gli ha permesso di recuperare un ottimo feeling. La grande esperienza di Joan Pedrero nella navigazione gli ha permesso di recuperare posizioni nella generale, concludendo al 21° posto.

FULMINI NEL DESERTO Una Dakar 2022 che è stata molto influenzata dalla velocità. Nonostante Pedrero abbia registrato una punta massima di 170 km/h, infatti, le moto ufficiali avevano una velocità superiore sui lunghi rettilinei sauditi. Per lui, comunque, un grande risultato, ossia partecipare alla Dakar per 14 anni consecutivi.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2022