Dakar 2022: SHAD sceglie i piloti Xavier de Soultrait e Joan Pedrero

La Dakar 2022 è alle porte – si parte il 2 gennaio – e anche i piloti sono pronti. Il nostro Danilo Petrucci – vi abbiamo mostrato il suo nuovo casco – ha subito un piccolo infortunio che, per fortuna, non dovrebbe pregiudicare la sua corsa. Il francese Xavier de Soultrait e lo spagnolo Joan Pedrero, invece, saranno i due alfieri di SHAD al rally raid.

UNA SELLA PER VINCERE SHAD, azienda spagnola che produce valige, selle – anche quella della Multistrada V4 – e altri prodotti per le 2 ruote, ha annunciato i nomi dei suoi piloti al rally più duro del mondo. De Soultrait affronterà la sua nona Dakar in sella all'Husqvarna con l’obiettivo di confermare la candidatura alla vittoria finale: nel 2021 aveva dominato fino a che, a causa di una pesante caduta, è stato costretto al ritiro. La sua moto sarà equipaggiata con una sella SHAD realizzata su misura.

Xavier de Soultrait: il francese alla Dakar 2022 con Husqvarna e SHAD

A CACCIA DEGLI UFFICIALI Lo spagnolo Joan Pedrero, alla sua quattordicesima Dakar con SHAD, sarà il primo pilota del Team Rieju-FN Speed, con cui spera di ottenere una buona posizione in classifica finale, vicino alle moto ufficiali. Come nelle precedenti edizioni della Dakar anche la moto di Pedrero sarà equipaggiata con una sella SHAD realizzata appositamente per lui, evolutasi nel corso dei mesi secondo le sue esigenze. In bocca al lupo!

Dakar 2022: Joan Pedrero con Rieju e SHAD