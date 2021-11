La moto beccata su strada anticipa il programma MV per gli amanti dell' off-road in attesa di vedere a EICMA 2021 i modelli Lucky Explorer

MV AGUSTA E IL PROGETTO CHE UNISCE MV Agusta lancia ufficialmente il Lucky Explorer Project, un programma dedicato agli amanti del marchio italiano e agli appassionati di rally raid e corse fuoristrada, che sono rimasti legati all' eredità lasciata dalla Casa di Schiranna, quando la Cagiva Elefant 904 vinceva i grandi rally africani del l'età d'oro con Edi Orioli. Quello stesso spirito di avventura e libertà è alla base del progetto che si svilupperà sul sito www.luckyexplorerproject.com e sul canale instagram @luckyexplorer.official, entrambi lanciati oggi, 15 novembre, e che porterà alla presentazione di due nuovi modelli ispirati all’avventura, di cui possiamo vedere le prime immagini nel nostro approfondimento. Entrambe le moto potranno essere pre-ordinate online dal 23 novembre. L'architettura del sito consentirà ai visitatori di esplorare la storia e la cultura di Schiranna e i suoi legami con i rally africani sotto diverse prospettive: gare, personaggi, storie; visita della fabbrica in un’ottica dal passato, vecchi annunci pubblicitari, video, memorabilia, nuovi contenuti ed eventi.

Lucky Explorer Project: il programma di MV Agusta dedicato agli amanti dell'off-roadCREARE UNA COMMUNITY DI APPASSIONATI L'obiettivo è creare una community mondiale di appassionati dello storico brand Lucky Explorer, invitandoli a partecipare attivamente al progetto. A tal fine, una sezione speciale del sito è dedicata agli ambasciatori di Lucky Explorer. Coloro che saranno selezionati avranno accesso a contenuti speciali e anteprime esclusive, potranno invitare gli amici a far parte della community oltre a ricevere aggiornamenti periodici sui prodotti e la possibilità di avviare conversazioni sul forum Lucky Explorer. Timur Sardarov, CEO di MV Agusta, ha commentato: “Sono entusiasta del lancio di questo progetto molto speciale. Il concetto Lucky Explorer non riguarda solo le biciclette, ma un mondo completo di emozioni, ricordi, valori e un modo di essere. Un ritorno tanto atteso per tutti i fan del Made-in-Schiranna, ma anche un nuovo inizio e un salto nel futuro: non importa dove ci porti la vita, sappiamo da dove veniamo”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/11/2021