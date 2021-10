Moto novità 2022

MV Agusta ha appena aggiunto una nuova limited edition alla sua gamma Superveloce 800 (qui trovate la prova del nostro Giorgio): si tratta della Superveloce AGO, dedicata al 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini. È proprio l'ex campione di motociclismo a presentarcela in video.

VEDI ANCHE

LA AGO IN NUMERI La Superveloce AGO monta il 3 cilindri da 798 cc capace di 147 CV a 13.200 giri, per 240 km/h di velocità massima, col peso a secco contenuto in 173 kg. La AGO sarà realizzata in soli 311 esemplari, tanti quante le gare vinte da Agostini, con i numeri da 1 a 15 che celebrano i titoli mondiali del pilota bergamasco. Una moto unica la Superveloce AGO, anche nel prezzo, a partire da 32.100 euro.

LIMITED EDITION Le versioni speciali sono di casa in MV Agusta. Neanche un mese fa la Casa di Schiranna aveva svelato un'altra edizione limitata, la Brutale 1000 Nurburgring, versione dedicata al celebre tracciato tedesco. Prima di lei, a opera del concessionaro MV Agusta Monza, era stata presentata la Superveloce 800 Monza, dedicata al Tempio della Velocità, mentre circa un anno fa era stata la volta della Superveloce 75 Anniversario, per celebrare i 75 anni di MV. A questo punto viene lecito domandarsi: quale sarà la prossima?

Pubblicato da Michele Perrino, 26/10/2021