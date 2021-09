La Superveloce 800 è una moto unica, perchè racchiude la sportività di MV Agusta con uno stile che si rifà alle moto degli anni d'oro della Casa di Schiranna. Anni, quelli '60 e '70, in cui MV Agusta era il marchio più vincente del motociclismo. Tant'è che i suoi 37 Titoli Iridati la posizionano al 2° posto assoluto (al pari di Yamaha) dei costruttori di maggior successo nel Motomondiale. In quell'epoca, Monza era una tappa fissa del Mondiale, e puntualmente una MV Agusta vinceva davanti al pubblico italiano: per l'esattezza, 32 volte MV Agusta ha vinto nel Tempio della Velocità.

VEDI ANCHE

WHITE & RED Il neonato concessionario MV Agusta Monza ha reso omaggio a questo binomio di storia italiana dei motori con la Superveloce 800 Monza. Si tratta di una special, o meglio, di una one-off customizzata realizzata dal punto vendita brianzolo. La moto si presenta con la colorazione bianco/rossa, rievocativa dei colori MV di quegli anni (ma anche dei colori sociali del Monza Calcio... coincidenze?). Il cupolino, il serbatoio e la coda sono rossi con una striscia longitudinale rossa. Le carene, invece, sono rosse e adornate con una tabella portanumero circolare, anch'essa bianca. Completa il pacchetto uno scarico HP Corse per dare il giusto sound al Trepistoni di Schiranna.

Pubblicato da Giorgio Sala, 28/09/2021