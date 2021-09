La nuova punta di diamante della gamma F3 si chiama RR. Attualmente rappresenta la massima espressione dal punto di vista tecnologico, meccanico, ciclistico ed aerodinamico applicato da MV Agusta su una supersportiva carenata. Sfruttando tutto il know how acquisito nella partecipazione nel Mondiale Moto2, la Casa di Schiranna ha aggiornato tutte le aree della F3.

TELAIO E CICLISTICA

Le piastre telaio in lega d’alluminio sono state riprogettate, con particolare attenzione all’attacco del forcellone per aumentare la rigidità torsionale e longitudinale, a favore di un maggior feeling di guida e una migliore precisione. Più rigida la F3 RR, ma con uno sguardo sulla strada. Il cerchio posteriore è più leggero del 7% (-425 grammi) , così da ridurre del 10% le inerzie in gioco. Meno masse non sospese e, dunque, più agilità. Il telaio resta comunque un tubolare a traliccio in acciaio, mentre il peso della F3 RR è di 173 kg a secco, che scende a 165 kg con il Kit Racing. Le sospensioni restano sempre pluriregolabili, con una forcella Marzocchi da 43 mm di diametro e un monoammortizzatore Sachs. Ai freni ci pensa Brembo, con due pinze monoblocco ad attacco radiale che mordono dischi da 320 mm. Al posteriore, una pinza Brembo a doppio pistoncino è associata a un disco da 220 mm. La pompa freno, invece, resta Nissin.

AERODINAMICA

La novità più evidente riguarda senza dubbio le sovrastrutture. Le appendici sui fianchi della carena, realizzate in fibra di carbonio forgiata, generano un carico aerodinamico di 8 kg a 240 km/h. Anche il cupolino più alto e le fiancate delle carene più larghe partecipano al raggiungimento di questo traguardo. Particolare attenzione è stata dedicata al parafango anteriore, che introduce un canale che porta aria fresca direttamente alle pinze freno anteriori. Dunque, un Cx migliorato e più downforce per avere più controllo della moto. Anche le nuove pedane e la sella con rivestimento antiscivolo aiutano a gestire al meglio la F3 RR tra i cordoli.

MOTORE

Il motore “Trepistoni” è stato migliorato con una riduzione degli attriti interni e un incremento della fluidità di guida, rispettando sempre i limiti dell’Euro 5. Il tre cilindri da 798 cc eroga 147 CV a 13.000 giri/min e 88 Nm a 10.100 giri/min. Le guide valvole e bicchierini, con trattamento DLC, sono state realizzato in un nuovo materiale al fine di ridurre gli attriti interni e migliorare le prestazioni. Ritroviamo però due dettagli distintivi del Trepistoni: l’albero motore controrotante e le valvole in titanio. Nuove invece le bronzine di banco, le bielle e il contralbero per ridurre attriti ed incrementare l’affidabilità. Ridisegnato anche il collettore di scarico, per ottimizzare le curve di coppia e potenza. Rinnovata, infine, la campana della frizione, al fine di una migliore fluidità d’utilizzo di quest’ultima. Cambia anche il radiatore dell’olio bi-flusso, con un’efficienza incrementata del 5%.

ELETTRONICA

Con la F3 RR arriva una piattaforma inerziale IMU, progettata e sviluppata in Italia dalla milanese e-Novia in esclusiva per MV Agusta. L’ABS, ora sviluppato da Continental, è dotato della funzione cornering; il traction control TC può intervenire in modo più preciso tenendo conto dell’inclinazione della moto. Sempre grazie all’IMU il rinnovato front lift control FLC è in grado di controllare l’impennata anziché tagliare potenza per impedirla del tutto. Per gestire questo e tanto altro, c’è il dashboard TFT da 5.5” con connettività bluetooth che dialoga con l’app MVRide. Questa applicazione, oltre che dare la possibilità di configurare la mappa Custom della propria moto, registra i viaggi e fornisce le indicazioni turn-by-turn con la funzione mirroring. Sulla F3 RR, poi, non mancano il cruise control, il launch control e un quickshifter di ultima generazione (EAS 3.0)

KIT RACING

La MV Agusta F3 RR è una moto molto performante. Ma tutto si può migliorare, ecco perché al cliente è disponibile un kit che comprende diversi componenti realizzati dal pieno (tappo serbatoio, leve freno e frizione) e una sella monoposto. Il pezzo forte, però, è lo scarico Akrapovic in titanio omologato per la circolazione stradale, fornito con una centralina dedicata, che porta la potenza fino a 155 CV e fa scendere il peso a 165 kg a secco. Il prezzo è ancora sconosciuto.

Pubblicato da Giorgio Sala, 21/09/2021