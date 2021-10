Lo stile, come diciamo sempre, è soggettivo. Ma quando si parla di MV Agusta, è impossibile restare indifferenti ad un design così tanto ricercato quanto affascinante. A Schiranna creano delle vere e proprie sculture su due ruote, e di questo ne abbiamo parlato ampiamente in occasione delle prove di Rush 1000 e Superveloce 800. Ecco, vi immaginate come sarebbe l'unione di queste due moto? Di sicuro, Jakusa Design ci è riuscito. Alla grande, oserei dire.

VEDI ANCHE

MV Agusta Rush 1000

Il suo lavoro si chiama MV Agusta Rush Racer, letteralmente una Rush 1000 caratterizzata da una carena nella zona anteriore, che ben si sposa con quella posteriore. Infatti, il proiettore anteriore riprende fedelmente quello dietro con il suo motivo circolare. Eccezion fatta per la carena laterale, il cupolino dalla linea molto orizzontale e il frontale molto appuntito sembrano un retaggio prelevato dalla Superveloce 800. Certo, si tratta di un render, ma immaginare che MV Agusta possa realmente realizzarla, magari con l'arrivo di una nuova F4, non è solamente una pazza idea...

Pubblicato da Giorgio Sala, 21/10/2021