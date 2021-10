Novità moto

Giacomo Agostini, il campione per eccellenza del motociclismo, inarrivabile con i suoi 15 titoli mondiali, ha una nuova moto a lui dedicata. Ovviamente la dedica arriva da MV Agusta – con cui “Mino” ha fatto la storia – che dopo al F4 e la F3 lo ha omaggiato a Misano con la più esclusiva e performante delle Superveloce 800: la Superveloce Ago. La moto verrà prodotta in serie limitata e numerata a 315 esemplari, proprio come il numero di volte in cui Agostini ha tagliato per primo il traguardo di un GP.

Agostini in sella alla MV Agusta Superveloce Ago a Misano

CARBONIO E PEZZI SPECIALI Guardandola ovviamente salta all’occhio la livrea tipica di MV, rossa e argento con accenti di giallo a ricordare la tabella porta numero dove si stagliava il numero 1. Ma osservando con attenzione sono tantissimi i dettagli degni di nota di questa serie limitata. A partire dalla fibra di carbonio utilizzata per le carene e i parafanghi, ma anche alluminio CNC e tanta componentistica di livello assoluto. Al contrario della Superveloce Standard, qui le sospensioni sono Öhlins, con una forcella NIX con steli da 43 mm e mono TTX 36, entrambi regolabili. Anche l’ammortizzatore di sterzo è del produttore scandinavo e viene fissato al telaio con un supporto ricavato dal pieno. Ulteriori chicche sono la piastra di sterzo superiore in alluminio forgiato e, solo per le prime 15, una targhetta in fibra di carbonio raffigurante la coppa di Campione del Mondo con l’anno in cui Agostini ha vinto il titolo.

MV Agusta Superveloce Ago, il kit racing

KIT RACING Questo basterebbe già a realizzare una moto unica, ma come spesso accade con MV Agusta, a corredo delle sue edizioni speciali arriva anche un apposito kit racing. Quello della Superveloce Ago si compone di uno scarico Arrow sdoppiato con centralina dedicata (spettacolare il fondello con la scritta Ago ricavata nella rete metallica), un codino monoposto in fibra di carbonio con tampone in alcantara, telo copri-moto e certificato d’autenticità. Ogni moto è stata firmata personalmente da Agostini.