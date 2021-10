Novità moto 2022

MV Agusta e Giacomo Agostini ancora insieme. Il 15 volte Campione del Mondo tornerà in pista a Misano per un giro d'onore in sella alla nuova Superveloce AGO, prima del GP Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Ad accompagnarlo ci sarà Simone Corsi, pilota Moto2, in sella alla F2 del team Forward Racing.

LA SUPERVELOCE AGO MV Agusta non ha ancora rivelato nessuna delle specifiche della nuova moto in edizione limitata. La Superveloce AGO sarà realizzata in soli 311 esemplari, tanti quante le vittorie di Giacomo Agostini, con le prime 15 dedicate ai titoli mondiali del pilota bergamasco.

LA PRESENTAZIONE Per sapere tutto su di lei dovremo attendere ancora qualche giorno: la MV Agusta Superveloce AGO sarà presentata a Misano sabato 23 ottobre. Restate collegati.

