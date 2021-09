Dal 22 al 24 ottobre la MotoGP torna al Marco Simoncelli di Misano per il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna

La MotoGP è quasi pronta per tornare sul circuito Marco Simoncelli di Misano, teatro della stupenda vittoria di Pecco Bagnaia nello scorso GP di San Marino. Dopo il Gran Premio delle Americhe ad Austin, previsto per questo fine settimana – qui trovate gli orari TV – il Motomondiale farà di nuovo tappa sulla Riviera Romagnola per il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

MOTOGP IN TESTA Sarà Nolan, il noto produttore di caschi, il main sponsor del prossimo appuntamento al Misano World Circuit Marco Simoncelli. È Dorna Sports a confermare orgogliosamente l'Azienda bergamasca come sponsor principale del Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che si svolgerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 22 al 24 Ottobre 2021.

SUPER BAGNAIA Nello scorso round è stato Pecco Bagnaia a dominare, con un ottimo Enea Bastianini a chiudere il podio, anche lui su Ducati. Gli Stati Uniti potrebbero non essere il terreno ideale per le moto di Borgo Panigale, ma con Marquez non al 100%, forse, gli uomini in rosso avranno una chance in più per arrestare la corsa di Quartararo.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/09/2021