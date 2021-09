MotoGP 2021

La MotoGP torna in America per il Gran Premio degli Stati Uniti: gli orari per seguire in tv e streaming la gara al COTA di Austin

GP DELLE AMERICHE IN TV Dopo un anno e mezzo vissuto interamente in Europa o quasi (ci sono state le tappe medio-orientali in Qatar), la MotoGP torna in America con l'appuntamento di Austin, saltato lo scorso anno a causa della pandemia. Sul Circuit of the Americas i favoriti saranno senza dubbio Marc Marquez (Honda), che ha vinto sei volte in Texas e che ha già dimostrato di poter essere competitivo nonostante il braccio infortunato soprattutto sui circuiti che girano in senso antiorario, ma i riflettori saranno tutti puntati sul duello iridato tra il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e il suo ormai unico sfidante Francesco Bagnaia (Ducati), che è distante ben 48 punti però dal francese. Per la vittoria del GP, invece, c'è solo l'imbarazzo della scelta, visto che almeno una decina di piloti possono dire la loro, come ormai accade sempre più spesso in questa bellissima MotoGP. E dunque occhio alle Ducati di Miller, Martin, Zarco e Bastianini, alle Yamaha di Morbidelli, Dovizioso e Rossi, alle KTM di Oliveira e Binder, alle Suzuki di Mir e Rins, alle Aprilia di Aleix Espargarò e Vinales e alla Honda di Pol Espargarò.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quindicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento a stelle e strisce sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro anche sul digitale terrestre su TV8.

GP Americhe 2019, Austin, partenza

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 1 ottobre

16.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

16.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

17.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

20.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

21.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

22.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 2 ottobre

16.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

16.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

17.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

20.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi TV8 dalle 23.15)

20.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

21.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi TV8 dalle 23.15)

22.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi TV8 dalle 23.15)

Domenica 3 ottobre

15.40 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

18.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 20.05)

19.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 21.25)

21.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 alle 23.00)

COTA Austin

TUTTO SUL GP DELLE AMERICHE 2021

Il Circuit of The Americas, anche noto con l'acronimo di COTA, è una pista giovane, progettata dal tedesco Hermann Tilke e inaugurata nel 2012. La prima gara della classe MotoGP vi è stata disputata nel 2013 e da allora è la sede fissa del GP delle Americhe, saltato solo nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Sorto nei pressi di Austin, Texas, l'impianto può ospitare 120.000 tifosi ed è sede anche di gare in Formula 1 e WEC. Lungo 5.513 km, vi si gira in senso antiorario ma presenta quasi un egual numero di curve destra/sinistra: 20 in totale, 9 a destra e 11 a sinistra. 20 saranno i giri di gara per la classe MotoGP, 18 per la Moto2 e 17 per la Moto3. Il record della pista appartiene a Marc Marquez in 2'02''135, tempo che gli è valsa la pole nel 2015. Il record di velocità, stabilito sul lunghissimo rettilineo principale di 1,2 km, appartiene a Cal Crutchlow, che nel 2018 toccò i 347,7 kmh con la sua Honda: tutti primati a rischio crollo quest'anno.

La pioggia potrebbe disturbare tutto il weekend di gara in Texas, dove nonostante temperature gradevoli, sono attesi temporali sparsi dal venerdì alla domenica. Le temperature saranno comprese tra i 19 e i 28 gradi per tutto il weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 1 ottobre: temperature: max 27°, min 22°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 82%, vento 13km/h.

Sabato 2 ottobre: temperature: max 28°, min 21°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 79%, vento 10km/h.

Domenica 3 ottobre: temperature: max 29°, min 19°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 74%, vento 6km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2021