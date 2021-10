Moto2 & Moto3 2021

GARA INCREDIBILE La domenica del Gran Premio delle Americhe si apre con la spettacolare e convulsa gara della Moto3 divisa in due tronconi dall'incidente di Filip Salac, e conclusa anzitempo per un altro brutto incidente che fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza ma che poteva essere drammatico. Il turco Oncu, tagliando la strada ad Alcoba ha innescato una carambola con Migno e Acosta che sono decollati, rovinando sulla pista. Dopo minuti di discussioni si è tornati sulla classifica della prima gara, con Dennis Foggia sul podio dietro a Izan Guevara e davanti a John McPhee. Ottavo Pedro Acosta, che vede il suo margine su Foggia assottigliato a 30 punti, mentre Garcia - che non ha corso questo weekend a seguito dell'incidente di venerdì scorso - scivola a 50 punti.

MOTO3 Non scatta benissimo dalla prima fila Dennis Foggia che si ritrova in sesta posizione dopo le prime curve, con gli spagnoli Masià, Artigas, Guevara e Alcoba davanti a tutti, ma proprio il compagno di Foggia si è preso una penalità di doppio long lap penalty per partenza anticipata. Davanti provano ad andarsene tre spagnoli, con Artigas risucchiato a fondo gruppo, mentre Foggia si mette a tirare il folto gruppone degli inseguitori con Acosta invischiato nelle posizioni di centro classifica. Guevara, Masià e Alcoba riescono a scavare un piccolo solco sugli altri ma a 13 giri dalla fine il gruppo si ricompatta con Foggia che si mette in seconda piazza e Acosta che raggiunge le zone alte della classifica sbarcando tra i primi otto. La gara viene sospesa a 9 giri dal termine a causa dell'incidente occorso a Filip Salac, con moto e pilota che erano rimasti in pista in traiettoria. Alla seconda ripartenza la griglia vede Guevara, Foggia e McPhee in prima fila, con Acosta a scattare dall'ottava casella, ma i giri in programma saranno 5, per non sforare con il programma delle altre gare. E allora con i semafori spenti alla prima curva si presenta davanti a tutti Guevara con Foggia che scivola in quarta posizione dietro a Oncu e McPhee, mentre Acosta è subito aggressivo in settima posizione. Il gruppone cambia posizioni di curva in curva, con tutti quanti insieme e soli 5 giri da compiere, ma davanti Guevara sembra averne per andarsene ma un problema tecnico lo costringe al ritiro al secondo di cinque giri. Prende il comando a sorpresa Darryn Binder, scattato nelle retrovie e autore di una grandissima partenza, ma la gara viene sospesa nuovamente per un grosso incidente innescato da Oncu e che ha coinvolto Migno, Acosta e Alcoba. Un incidente che solo per caso non ha avuto conseguenze letali sui piloti. Dopo minuti di discussioni la decisione è quella di tornare alla classifica dei primi sette giri, e dunque vince Guevara, che si era ritirato pochi minuti prima imprecando e piangendo, davanti a Foggia e McPhee.

VEDI ANCHE

Gran Premio delle Americhe 2021

Dopo le 20.30

Dopo le 20.30

In arrivo

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/10/2021