Moto2 & Moto3 2021

FANTASTICO FOGGIA! Il Gran Premio di Aragona 2021 si è aperto con la solita convulsa gara della Moto3, vinta dal centauro del team Leopard, Dennis Foggia! L'italiano è stato abilissimo nell'ultimo giro a beffare Deniz Oncu e a prendersi il bottino pieno per la terza volta quest'anno dopo il Mugello e Assen! Sul podio con lui e il turco ci va il giapponese Sasaki, con i buonissimi 5° posto di Niccolò Antonelli, 6° di Andrea Migno e 8° di Stefano Nepa.

MOTO3 La cronaca non si discosta dalla consuetudine nella classe d'esordio, con un gruppo selvaggio ad alternare la posizione per tutta la lunghezza del GP. A circa metà delle fatiche restano in undici davanti, un gruppetto che comprende il turco Oncu, gli spagnoli Garcia, Artigas, Acosta e Guevara, il sudafricano Binder, i giapponesi Sasaki e Suzuki, il francese Fellon e, soprattutto, i due italiani Dennis Foggia e Andrea Migno. Non c'è Romano Fenati, portato fuori pista da un errore dell'argentino Rodrigo. I giochi per la vittoria si decidono negli ultimi quattro giri, quando un attacco troppo ottimistico di Acosta provoca un incidente con Artigas e due dei maggiori pretendenti al titolo salutano e lasciano la partita agli altri. Dennis Foggia si mette davanti a due giri dal termine e prova a dare il tirone, ma Oncu riesce a riprendersi la prima posizione a metà dell'ultimo passaggio. Foggia non si scoraggia e resta attaccato al turco, superandolo nel lunghissimo rettilineo opposto e tenendolo dietro sul traguardo per un nulla! Terzo Sasaki, mentre cadono all'ultimo passaggio Alcoba, Fellon e soprattutto, per conto suo quando era terzo, Sergio Garcia, che butta nel cestino la possibilità di recuperare un gran numero di punti in classifica sul leader Acosta.

Gran Premio d'Aragona 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Dennis FOGGIA Honda 37'53.710 2 Deniz ÖNCÜ KTM +0.041 3 Ayumu SASAKI KTM +0.644 4 Izan GUEVARA GASGAS +0.708 5 Niccolò ANTONELLI KTM +0.878 6 Andrea MIGNO Honda +1.180 7 Darryn BINDER Honda +2.133 8 Stefano NEPA KTM +2.685 9 Tatsuki SUZUKI Honda +2.786 10 Jaume MASIA KTM +4.714 11 Ryusei YAMANAKA KTM +8.275 12 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +9.499 13 Syarifuddin AZMAN Honda +9.645 14 Romano FENATI Husqvarna +14.797 15 Riccardo ROSSI KTM +18.880 16 Kaito TOBA KTM +18.894 17 Yuki KUNII Honda +19.272 18 Sergio GARCIA GASGAS +19.888 19 Maximilian KOFLER KTM +19.933 20 Andi Farid IZDIHAR Honda +38.640 21 Alberto SURRA Honda +38.744 Jeremy ALCOBA Honda 1 Giro Lorenzo FELLON Honda 1 Giro Xavier ARTIGAS Honda 4 Giri Pedro ACOSTA KTM 4 Giri Carlos TATAY KTM 7 Giri Gabriel RODRIGO Honda 14 Giri Filip SALAC KTM 17 Giri

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201 2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 143 4 Romano FENATI Husqvarna ITA 134 5 Jaume MASIA KTM SPA 111 6 Darryn BINDER Honda RSA 104 7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 98 8 Ayumu SASAKI KTM JPN 87 9 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 73 10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 72 11 Andrea MIGNO Honda ITA 68 12 Kaito TOBA KTM JPN 62 13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 61 14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60 15 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60 16 John MCPHEE Honda GBR 53 17 Filip SALAC KTM CZE 46 18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 42 19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30 20 Stefano NEPA KTM ITA 30 21 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27 22 Riccardo ROSSI KTM ITA 24 23 Carlos TATAY KTM SPA 20 24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 20 25 Yuki KUNII Honda JPN 15 26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10 27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7 28 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3 29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3 30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1 31 Lorenzo FELLON Honda FRA 32 Joel KELSO KTM AUS 33 Takuma MATSUYAMA Honda JPN 34 Alberto SURRA Honda ITA 35 David SALVADOR Honda SPA