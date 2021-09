MotoGP 2021

VIVA LA BIMBA! Il feeling tra Valentino Rossi e la pista di Aragon non è mai nato. Tre terzi posti per il Dottore sul tracciato di Alcaniz, il peggior bilancio della sua carriera, e in questo suo ultimo anno non andrà di certo meglio, se nel corso delle prime sessioni di prove libere sono arrivati solamente un 20° e un 18° posto. E così al termine del venerdì, più che i commenti sulla giornata in pista, hanno avuto ampio seguito quelli fatti circa la paternità imminente. Come noto Valentino e la sua compagna Francesca Sofia sono in dolce atteso di una femminuccia, una notizia che è piaciuta moltissimo ai diretti interessati per un motivo ben preciso.

NEI PANNI ALTRUI ''Quando la Franci mi ha detto che avremmo avuto una figlia le ho risposto che era una bella notizia, perché così non dovremo decidere se farla correre o meno'', ha spiegato Rossi alla stampa: ''Sicuramente non correrà in MotoGP e sono felice. Da giovane non mi ero mai messo nei panni dei miei genitori, non avevo capito quanto fosse difficile stare dall'altra parte. L'ho imparato grazie all'esperienza con mio fratello e gli altri piloti dell'Academy, guardare le loro gare dall'esterno è tosta. Quando si corre insieme è diverso, si entra in un'altra dimensione e Luca (Marini) diventa un avversario, anche se non proprio come tutti gli altri''.

FUTURO ENDURANCE Circa la giornata in pista, infine, Valentino è stato lapidario: ''Questa è una delle peggiori piste di tutta la mia carriera. Non c'è una ragione particolare per cui si è veloci su una pista o lenti su un'altra, è difficile parlare di una motivazione tecnica. Oggi non sono partito bene, stamattina ho fatto un errore e sono caduto perdendo l'ultima parte del turno. Nel pomeriggio è andata un po' meglio, abbiamo lavorato per cercare di salvare la gomma posteriore che è la cosa più importante in ottica gara. Ho provato un assetto un po' diverso da quello che uso di solito e alla fine il giro secco non è stato male, è vero sono 18° ma siamo tutti vicini''. In effetti il ritardo dalla top ten è di appena mezzo secondo. L'ultimo argomento trattatto da Rossi riguarda il suo futuro: ''Penso che correrò nell'Endurance ma non so in quale campionato né con quale macchina''.