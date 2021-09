MotoGP 2021

Giornata sfortunata per Quartararo che nelle libere non è riuscito a fare un giro nelle migliori condizioni possibili a causa di un paio di episodi avversi

GIORNATA IMPERFETTA Brutta disavventura per Fabio Quartararo, impegnato oggi nelle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Aragona. Il pilota francese ha chiuso la prima giornata con il settimo tempo complessivo, alle spalle di quattro Ducati, una Aprilia e alla Yamaha del suo attuale compagno di team Cal Crutchlow, secondo. C'è un motivo, però, per il quale il leader del mondiale non abbia performato ai massimi livelli, e non dipende solo dall'assetto della moto (con qualche problemino nel T4) o dal layout della pista, bensì dalla sfortuna.

VEDI ANCHE

AHI, CHE DOLORE! ''La giornata non è stata male, ma durante il time attack ho incontrato tanto traffico'' - ha affermato Quartararo - ''e non sono riuscito a fare un giro. Ma mezzo secondo da Miller non è tanto, sono abbastanza soddisfatto del potenziale. Purtroppo nelle FP2 mi è entrata un'ape nel collo e in quel momento mi ha fatto veramente molto male. Ora fortunatamente è tutto a posto. Durante il secondo run abbiamo cambiato qualcosa che non si è rivelato aver funzionato, ma sono rimasto con la sensazione di fiducia che avevo nel run precedente'' Ape a parte.