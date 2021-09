MotoGP 2021

La MotoGP torna in Spagna per la terza volta quest'anno e approda ad Alcaniz: gli orari per seguire in tv e streaming il GP di Aragona

GP DI ARAGONA IN TV Un, due, tre... Spagna! Dopo Jerez e Barcellona, è la volta del Motorland Aragon nella cittadina di Alcaniz, che ospiterà il Gran Premio di Aragona, tredicesima tappa del mondiale della classe MotoGP . In terra iberica Fabio Quartararo con la Yamaha va a caccia di conferme dopo la vittoria di prepotenza ottenuta in Gran Bretagna. Il pilotino francese ha prenotata il suo primo titolo iridato con 65 punti di vantaggio in classifica sul più diretto inseguitore. Saranno comunque in tanti gli aspiranti al successo nella tappa aragonese, a partire dai ducatisti Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin e Johann Zarco che daranno l'assalto al podio, ma occhio anche ai campioni in carica della Suzuki, Joan Mir e Alex Rins, mentre in casa Yamaha tornerà dopo la lunga assenza per infortunio Franco Morbidelli e lo farà da pilota ufficiale, al posto di Maverick Vinales che ha chiuso i rapporti con Yamaha e che farà il suo esordio con Aprilia. E Valentino Rossi? Per lui sarà la quint'ultima gara della carriera e proverà sicuramente a fare del suo meglio, dopo gli incoraggianti segnali del weekend di Silverstone.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

Fasi di gara GP Aragona 2020, Petrucci (Ducati), Quartararo (Yamaha)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 10 settembre

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

Sabato 11 settembre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 18.45)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 18.45)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, sintesi su TV8 dalle 18.45)

Domenica 12 settembre

10.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 17.30)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, differita TV8 alle 18.45)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, differita TV8 alle 20.00)

MotorLand Aragon, Alcaniz

TUTTO SUL GP DI ARAGONA 2021

Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale, ma del panorama internazionale. Nella località spagnola si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la costruzione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve (o 16 a seconda delle interpretazioni: l'ultimo curvone è considerato come composto da due curve dalla MotoGP), disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione. Il record della pista è ormai datato sei anni e appartiene a Marc Marquez, che per strappare la pole nel 2015 girò in 1'46''635, mentre in gara la miglior prestazione è di Franco Morbidelli, che in occasione del Gran Premio del Teruel dello scorso anno, fermò i cronometri sul 1'48''089. Il record di velocità è invece più recente, e appartiene ad Pecco Bagnaia, che lo scorso anno con la Ducati ha toccato in rettilineo i 351,8 kmh.

Dopo aver parzialmente disturbato il motomondiale in Austria e Gran Bretagna, la pioggia potrebbe ricomparire anche in Spagna, più precisamente nel sabato delle qualifiche. Le temperature saranno comunque estive e la pista, qualora piovesse, dovrebbe asciugarsi in fretta. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 10 settembre: temperature: max 28°, min 17°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 58%, vento 13km/h.

Sabato 11 settembre: temperature: max 28°, min 17°; temporali isolati, precipitazioni 30%, umidità 60%, vento 11km/h.

Domenica 12 settembre: temperature: max 29°, min 17°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 56%, vento 14km/h.