MotoGP 2021

ARAGONA ROSSA! Senza scie, senza giochini, Pecco Bagnaia scende in pista e a 3 minuti dal termine delle qualifiche piazza un 1:46.322 spaziale, nuovo record del Motorland Aragon che era lì dal 2016! Questo super tempo mette l'italiano in pole position domani nel Gran Premio di Aragona 2021, con Pecco che ha dovuto rintuzzare gli attacchi di Fabio Quartararo, bravissimo anch'esso a estrarre il massimo dalla sua Yamaha, in grado però di portarlo solamente in terza piazza a quasi 4 decimi dalla pole, con Jack Miller - compagno di Bagnaia - bravo a inserirsi in extremis in seconda posizione!

BRAVO BESTIA! Doppietta Ducati dunque domani in prima fila, con Jorge Martin che non replica uno splendido primo run e si accontenta di un comunque ammirevole quinto posto, in scia a Marc Marquez, quarto dopo una valanga di problemi nelle libere (caduto anche stamattina). Chiude la seconda fila Aleix Espargarò, a 2 decimi dal secondo posto, a 561 dal primo. In terza fila i distacchi salgono oltre gli 8 decimi con la Suzuki del campione del mondo Joan Mir, la Honda di Pol Espargarò, e la vecchia Ducati del bravissimo Enea Bastianini, al miglior risultato di sempre in qualifica in MotoGP! Quarta fila, infine, per Johann Zarco (Ducati), Taka Nakagami (Honda) e Brad Binder (KTM)

Historic achievement for @ducaticorse! 👏



The Bologna factory claim their 50th premier class pole position! 🔝#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/zT0HIVEWyF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2021

MALE ROSSI E RINS! Nel primo segmento di qualifica i due qualificati erano stati Johann Zarco, quinta Ducati su 12 moto in Q2, e Brad Binder con la KTM. Primi degli esclusi dalla sessione decisiva, invece, sono stati Iker Lecuona (KTM), Alex Marquez (Honda) e Cal Crutchlow (Yamaha). che andranno a comporre la quinta fila. Sesta fila aperta, invece, aperta da Danilo Petrucci (KTM) e Luca Marini, che con la sua Ducati nel finale ha scalzato Miguel Oliveira (KTM). Settima fila con tre top driver: Maverick Vinales, al debutto sull'Aprilia, si è messo davanti ad Alex Rins (Suzuki) e Valentino Rossi, con il suo compagno di Yamaha Petronas, Jake Dixon, ultimo e staccato.

It's Ducati vs KTM for the two Q2 places, at the moment... ⚔️#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/hHZzSFjFpy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2021