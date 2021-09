MotoGP 2021

RIECCO L'ARAGONA! Dopo il doppio appuntamento dello scorso anno, la MotoGP farà tappa una sola volta al Motorland di Aragon per la sest'ultima gara della stagione. In testa alla classifica c'è Fabio Quartararo con la Yamaha, che può contare su un vantaggio consistente su un nugolo di inseguitori, capitanati da Joan Mir a 65 lunghezze. Poco lontano dallo spagnolo ci sono i ducatisti Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Jack Miller, tutti ancora con qualche minima speranza di titolo iridato. E per coltivare i sogni nell'arida Alcaniz servirà un impegno extra, soprattutto per ''l'esordiente'' del weekend, Maverick Vinales, che fa il suo debutto con Aprilia dopo il burrascoso addio alla Yamaha.

I risultati del Gran Premio di Aragona 2021

Domenica 12 settembre 2021, ore 14.00

Domenica 12 settembre

Sabato 11 settembre, ore 14.35

Sabato 11 settembre, ore 14.10

Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Aragona 2021

Sabato 11 settembre, ore 13.30

Risultati delle Prove Libere 3 del GP di Aragona 2021

Sabato 11 settembre, ore 9.55

Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Aragona 2021

Venerdì 10 settembre 2021, ore 14.10

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Jack MILLER Ducati 1'47.613 2 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'47.886 0.273 / 0.273 3 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'47.897 0.284 / 0.011 4 Johann ZARCO Ducati 1'47.988 0.375 / 0.091 5 Jorge MARTIN Ducati 1'48.023 0.410 / 0.035 6 Francesco BAGNAIA Ducati 1'48.032 0.419 / 0.009 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'48.034 0.421 / 0.002 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'48.057 0.444 / 0.023 9 Enea BASTIANINI Ducati 1'48.086 0.473 / 0.029 10 Pol ESPARGARO Honda 1'48.166 0.553 / 0.080 11 Alex RINS Suzuki 1'48.267 0.654 / 0.101 12 Brad BINDER KTM 1'48.278 0.665 / 0.011 13 Alex MARQUEZ Honda 1'48.314 0.701 / 0.036 14 Danilo PETRUCCI KTM 1'48.351 0.738 / 0.037 15 Luca MARINI Ducati 1'48.456 0.843 / 0.105 16 Iker LECUONA KTM 1'48.526 0.913 / 0.070 17 Miguel OLIVEIRA KTM 1'48.623 1.010 / 0.097 18 Valentino ROSSI Yamaha 1'48.649 1.036 / 0.026 19 Maverick VIÑALES Aprilia 1'48.755 1.142 / 0.106 20 Marc MARQUEZ Honda 1'48.827 1.214 / 0.072 21 Joan MIR Suzuki 1'48.886 1.273 / 0.059 22 Jake DIXON Yamaha 1'49.987 2.374 / 1.101

Venerdì 10 settembre 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Marc MARQUEZ Honda 1'48.048 2 Joan MIR Suzuki 1'49.019 0.971 / 0.971 3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'49.193 1.145 / 0.174 4 Alex MARQUEZ Honda 1'49.206 1.158 / 0.013 5 Jack MILLER Ducati 1'49.262 1.214 / 0.056 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'49.313 1.265 / 0.051 7 Johann ZARCO Ducati 1'49.372 1.324 / 0.059 8 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'49.451 1.403 / 0.079 9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'49.459 1.411 / 0.008 10 Pol ESPARGARO Honda 1'49.589 1.541 / 0.130 11 Enea BASTIANINI Ducati 1'49.652 1.604 / 0.063 12 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'49.670 1.622 / 0.018 13 Danilo PETRUCCI KTM 1'49.741 1.693 / 0.071 14 Alex RINS Suzuki 1'49.784 1.736 / 0.043 15 Luca MARINI Ducati 1'49.936 1.888 / 0.152 16 Iker LECUONA KTM 1'49.942 1.894 / 0.006 17 Jorge MARTIN Ducati 1'49.947 1.899 / 0.005 18 Miguel OLIVEIRA KTM 1'49.964 1.916 / 0.017 19 Maverick VIÑALES Aprilia 1'50.187 2.139 / 0.223 20 Valentino ROSSI Yamaha 1'50.299 2.251 / 0.112 21 Brad BINDER KTM 1'50.353 2.305 / 0.054 22 Jake DIXON Yamaha 1'51.188 3.140 / 0.835