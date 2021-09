MotoGP 2021

UFFICIALE Quando si ha la stoffa del campione, serve poco per prendere decisioni e dunque - come era lecito attendersi - Maverick Vinales tornerà in pista già in questa stagione, e lo farà con la casa per la quale ha firmato dopo la rottura con Yamaha, ossia l'Aprilia. Ieri e oggi ''Top Gun''è sceso in pista a Misano Adriatico (assieme ai tester di Honda, Ducati e KTM) e ha subito convinto gli uomini di Noale, che hanno deciso di affidare da subito la RS-GP alle cure del neo-arrivato. A farne le spese sarà Lorenzo Savadori, sfortunatissimo in questa stagione, che aveva provato a rientrare dall'infortunio procuratosi in Austria già lo scorso weekend a Silverstone, dovendo rinunciare dopo due dolorosissime sessioni di prove libere. Una piccola consolazione per lui è la riconferma ufficiale nel team Aprilia come tester, e potrà dunque usufruire di sei wild card nel corso della stagione 2022.

Il primo contatto di Maverick Vinales con l'Aprilia RS-GP a Misano Adriatico

VEDI ANCHE

OCCHIO A NON CADERE... Maverick Vinales, intanto, ha affidato le sue prime sensazioni dopo il test di Misano ai microfoni di Sky: ''Ho trovato una moto di alto livello e sono felicissimo di poter correre da subito ad Aragon. Non mi pongo limiti né obiettivi per ora, perché nei test mi sono trovato molto bene e ho avuto sensazioni estremamente positive nei box, però è inutile bruciare le tappe: devo prima imparare a spingere al massimo con una moto che sto appena conoscendo. Trovare Aleix Espargaro è un grande vantaggio, per me è come un fratello e averlo di fianco mi aiuterà molto a conoscere più in fretta la RS-GP. Spero solo di non cadere al primo giro per cercare di stargli dietro...''