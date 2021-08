PRIMO CONTATTO Dopo la separazione a freddo tra Maverick Vinales e la Yamaha, e il repentino accordo con Aprilia, arriva anche la data del primo giorno in pista insieme tra lo spagnolo e la casa di Noale: sarà martedì 31 agosto, al ''Marco Simoncelli - Misano World Circuit'' di Misano Adriatico. Top Gun e la RS-GP faranno conoscenza per due giorni sul tracciato romagnolo a pochi giorni dal primo dei due appuntamenti iridati che quest'anno ospiterà. Che questo sia l'il preambolo di un esordio in pista anticipato non è scritto, ma se questo dovesse avvenire - con Vinales al posto di Savadori per il finale di stagione già dal 2021 - la prima tappa sarebbe stata comunque un test.

MOLTO INTERESSANTE A spiegare i dettagli è Romano Albesiano, direttore tecnico dell'Aprilia Racing: ''Dal punto di vista tecnico è sempre interessante ascoltare cosa abbia da dire un pilota la prima volta che sale sulla tua moto - ha esordito Albesiano - specialmente se si tratta di un campione del calibro di Maverick che abbiamo il piacere di accogliere nella nostra famiglia. Dopo il grande lavoro svolto dal nostro reparto corse negli ultimi due anni, aggiungiamo l'ennesimo mattoncino a un percorso di crescita che abbiamo intrapreso e che sta dando risultati incoraggianti. Chiaramente il primo approccio prevede una fase di adattamento e molta pratica, ma sono certo che il talento di Maverick emergeranno sin da subito. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui''.