UFFICIALE Nove giorni fa si era diffusa la notiza nel paddock che Maverick Vinales avesse raggiunto un accordo per correre nel 2022 con Aprilia Racing, avendo scelto di abbandonare la Yamaha l'indomani del Gran Premio d'Olanda scorso. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale della casa di Noale, che accoglie il pilota spagnolo per la prossima stagione, nella quale correrà al fianco del suo connazionale Aleix Espargarò in sella alla RS-GP, coppia già rodata ai tempi della Suzuki nel 2015. Per quella sella un altro candidato forte è stato Andrea Dovizioso, che è ancora in corsa per diventare il tester di lusso per la casa italiana, sulle orme di quanto fatto da Dani Pedrosa con KTM e da Cal Crutchlow con Yamaha. Vinales prenderà il posto di Lorenzo Savadori, che resterà comunque in orbita Aprilia nel ruolo di tester.

BENVENUTO Ad accogliere Maverick in Aprilia ci ha pensato l'amministratore delegato Massimo Rivola: ''Siamo felicissimi di annunciare l’ingaggio di Maverick Viñales, un pilota di altissimo livello, uno dei talenti più puri nella classe regina. Il nostro progetto si arricchisce del valore di Maverick, un Campione del Mondo che in MotoGP™ si è confermato un top rider, in un momento di grande cambiamento. Dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci stabiliti con costanza nel gruppo dei protagonisti, affrontiamo anche il passaggio allo status di Factory Team per migliorarci sempre, per portare Aprilia al successo. Siamo onorati di mettere a disposizione di Viñales tutte le nostre migliori competenze insieme al nostro entusiasmo e alla nostra passione, sono certo che, come Aleix, abbraccerà un progetto dal potenziale elevatissimo. L'arrivo di Maverick non allontana dalla nostra squadra Lorenzo Savadori che rimarrà parte integrante della famiglia Aprilia Racing''.