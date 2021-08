TEAM ITALO-SPAGNOLO L'Aprilia Racing si candida a essere un top team nel 2022. Al fianco del già rodato e sempre in crescita Aleix Espargarò, il prossimo anno ci sarà Maverick Vinales. Lo spagnolo, che ha annunciato l'addio alla Yamaha ufficiale a sorpresa subito dopo lo scorso Gran Premio d'Olanda, ha firmato per la casa di Noale un contratto di un anno, con la possibilità di prolungarlo in caso di soddisfazione da entrambe le parti. La notizia è stata anticipata da Sky Sport. Per Maverick si tratta di ritrovare stimoli e motivazioni in un ambiente diverso da quello in cui, per cinque anni, non è riuscito a emergere, prima come compagno di Valentino Rossi, poi di Fabio Quartararo. Troppo ondivago il rendimento di Top Gun, che ha alternato gare da fuoriclasse assoluto a weekend da comparsa o anche meno.

ARRIVA RAUL, SALUTA DANILO Quella di Vinales non è la sola notizia di mercato di oggi. Arriva l'ufficialità dell'approdo per il 2022 nel team Red Bull KTM Tech3 del giovane prodigio della Moto2, lo spagnolo Raul Fernandez. Come conseguenza perderà il posto Danilo Petrucci, che non ha convinto i vertici della casa austriaca in questa prima metà del 2021. Per lui si spalancano però le porte della Superbike con la Ducati, e non è escluso che vada a occupare una sella nel team ufficiale, al posto o al fianco di Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi permettendo. Lo spagnolo Fernandez ritroverà in MotoGP il suo attuale compagno del team Ajo in Moto2, ossia l'australiano Remy Gardner, leader provvisorio della classifica e già certo da qualche mese del posto nella serie regina.