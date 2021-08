MotoGP 2021

Il pilota spagnolo, che ieri ha provato la posizione in sella all'Aprilia RS-GP, oggi è sceso in pista per il primo di due giorni di test a Misano

PRIMI GIRI Il primo contatto tra Maverick Vinales è l'Aprilia c'è stato. C'è stato ieri, quando il pilota spagnolo è salito sull'Aprilia RS-GP per la prima volta, provando la posizione in sella, ma c'è stato soprattutto stamattina, con i primi giri dello spagnolo sul tracciato di Misano Adriatico. L'impegno di Top Gun con la moto di Noale proseguirà per tutta la giornata e anche domani, per il secondo dei due giorni di test previsti al ''Marco Simoncelli'', dopodiché il pilota spagnolo e la casa italiana trarranno le loro conclusioni.

VEDI ANCHE

COSA ACCADRÀ Vinales e Aprilia dovranno decideranno se anticipare l'inizio dell'avventura nel Campionato già quest'anno, per esempio ad Aragon (12 settembre) o proprio a Misano (19 settembre), oppure se mantenere Lorenzo Savadori al fianco di Aleix Espargarò (sebbene il pilota italiano sia attualmente infortunato e non abbia potuto correre a Silverstone, dopo aver provato a salire in sella alla RS-GP nelle libere del venerdì). Le prime foto di Maverick Vinales in sella alla moto italiana le potete scorrere nella nostra galleria, pubblicate dall'account instagram ufficiale di Aprilia Racing.