MotoGP 2021

MARQUEZ SPAZIALE Al termine della prima sessione di prove libere, un po' come era anche già accaduto anche a Silverstone lo scorso fine settimana, davanti a tutti si è messo Marc Marquez. Il pilota della Honda, particolarmente a suo agio sulle piste che girano in senso antiorario proprio come Aragon, ha fermato i cronometri sul tempo di 1'48''038, prendendosi la migliore prestazione della mattinata e rifilando quasi un secondo a Joan Mir (971 millesimi) e 1''1 a Pecco Bagnaia, i due più pericolosi rivali per Fabio Quartararo - stamattina ottavo - nella corsa al titolo.

BENE HONDA Alle spalle dei primi tre ottimo tempo anche per il fratello del leader, Alex Marquez, che con la sua Honda si è piazzato in quarta posizione a 13 millesimi dalla terza di Bagnaia. Quinto e poco lontano anche Jack Miller su Ducati, che ha preceduto Aleix Espargarò con l'Aprilia, Johann Zarco su Ducati e il già citato Fabio Quartararo. Nella top ten anche le altre due Honda, quelle di Taka Nakagami e Pol Espargarò, a testimonianza del fatto che la moto nipponica sembra molto a suo agio tra i saliscendi del Motorland di Aragon.

BENE ENEA, MALE ROSSI Fuori dai dieci molto bene Enea Bastianini, 11° a mezzo secondo dal tempo di Bagnaia e con la vecchia Desmosedici, non proprio la miglior moto per andare forte ad Alcaniz. Dietro di lui Crutchlow, Petrucci, Rins e Marini, poi Iker Lecuona, 16° e caduto nelle primissime fasi di sessione, davanti a Martin e Oliveira. Caduto anche Valentino Rossi, che ha chiuso in 20° a 2''2 da Marquez, preceduto di un decimo anche dal ''debuttante'' Maverick Vinales con l'Aprilia. Chiudono la classifica Brad Binder con la KTM e Jake Dixon, ancora una volta chiamato a sostituire Franco Morbidelli sulla Yamaha del team Petronas.