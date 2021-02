STAGIONE EQUILIBRATA La stagione 2021 si avvicina ad ampie falcate. Dopo i test di Losail il 28 marzo prenderà in via l'attesissimo nuovo campionato. Joan Mir e la Suzuki sono i campioni in carica piloti e team, mentre la Ducati lo è nei costruttori. Il giovane spagnolo dovrà difendere il suo trono dal ritorno di Marc Marquez - che ha saltato tutto il 2020 per infortunio - e dagli assalti di una nutrita pattuglia di rivali, che vanno dagli yamahisti Quartararo, Vinales, Morbidelli e Rossi, ai ducatisti Miller e Bagnaia, fino al suo compagno di team Alex Rins e alle agguerrite compagini KTM e Honda. In questa pagina seguiremo gara dopo gara l'evolversi delle classifiche iridate di quello che si preannuncia essere uno dei campionati più incerti degli ultimi anni.

Clicca qui per leggere le classifiche del campionato mondiale MotoGP 2020

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2020

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Joan MIR Suzuki SPA 0 2 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 0 3 Alex RINS Suzuki SPA 0 4 Pol ESPARGARO Honda SPA 0 5 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 0 6 Jack MILLER Ducati AUS 0 7 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 0 8 Miguel OLIVEIRA KTM POR 0 9 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 0 10 Brad BINDER KTM RSA 0 11 Danilo PETRUCCI KTM ITA 0 12 Johann ZARCO Ducati FRA 0 13 Alex MARQUEZ Honda SPA 0 14 Valentino ROSSI Yamaha ITA 0 15 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 0 16 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 0 17 Iker LECUONA KTM SPA 0 18 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 0 19 Marc MARQUEZ Honda SPA 0 20 Enea BASTIANINI Ducati ITA 0 Luca MARINI Ducati ITA 0 Jorge MARTIN Ducati ITA 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2020

Pos. Costruttore Punti 1 Ducati 0 2 Yamaha 0 3 Suzuki 0 4 KTM 0 5 Honda 0 6 Aprilia 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2020