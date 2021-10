MotoGP 2021

La MotoGP torna in Italia per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Misano Adriatico

MADE IN ITALY Back in Italy per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna! Sarà la terz'ultima tappa del motomondiale 2021 e dopo il podio nel Gran Premio delle Americhe, Fabio Quartararo avrà a disposizione il primo di tre match point per aggiudicarsi il campionato classe MotoGP. Sono 52 i punti di vantaggio del pilota della Yamaha su Francesco Bagnaia, suo unico rivale iridato. Il ducatista ha solo una chance per tenere aperta la tenzone per almeno un altro weekend: finire davanti al francese, e farlo salendo sul podio. Qualsiasi altro risultato finirà per premiare Quartararo. Ma quello di Misano Adriatico sarà, soprattutto, l'ultimo gran premio casalingo della superstar Valentino Rossi, che appenderà il casco al chiodo a Valencia nel novembre prossimo. Tra meno di un mese sarà la fine di un'era, per Valentino nella sua gara di casa sono attesi grossi festeggiamenti, e non ci starebbe male anche un buon risultato in pista, cosa che ormai manca da parecchio tempo. Gli occhi dei tifosi italiani, però, oltre che su Bagnaia e Rossi, saranno puntati anche su Morbidelli, Dovizioso, Bastianini, Petrucci e Marini, la ricca pattuglia tricolore che sfiderà Marquez, Mir, Miller, Zarco, Binder, Espargarò, Oliveira, Martin, Rins e Vinales per il podio, in un mondiale mai tanto ricco ed equilibrato.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sedicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento italiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP San Marino 2021, Misano Adriatico: la prima è di Bagnaia

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 22 ottobre

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

VEDI ANCHE

Sabato 23 ottobre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

Domenica 24 ottobre

10.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

La colorazione della pista di Misano Adriatico - Marco Simoncelli Misano World Circuit

TUTTO SUL GP DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021

Il tracciato di Misano Adriatico è stato costruito nel 1972, subendo diverse modifiche nel corso dei primi anni di attività. Dopo dieci gare ospitate tra il 1980 e il 1993 (3 GP di San Marino e uno d'Italia) la pista romagnola è diventata appuntamento fisso del Motomondiale dal 2007 come GP di San Marino e della Riviera di Rimini e lo scorso anno (così come farà anche quest'anno), a causa della pandemia ha raddoppiato la presenza in calendario con la denominazione di Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il tracciato gira in senso orario per un totale di 16 curve, sei a sinistra e dieci a destra, una lunghezza di 4,2km. Sono diversi i rettifili, il più lungo dei quali misura 530 metri con una larghezza di 14. Il record del tracciato in gara appartiene a Enea Bastianini, che lo ha realizzato lo scorso mese al Gran Premio di San Marino in 1'32''242, ben quattro decimi meglio del precedente record di Dovizioso, risalente al 2018. Ed è dello scorso weekend misanese anche il record assoluto, stavolta detenuto da Francesco ''Pecco'' Bagnaia che con la sua Ducati ha siglato la pole position in 1'31''065 e, nel 2020, il record di velocità spingendo i tachimetri fino a 301,6 kmh.

Meteo incerto per il secondo weekend di Misano Adriatico del Motomondiale, visto che venerdì e sabato è probabile che arrivi la pioggia a disturbare le attività in pista, mentre domenica il tempo dovrebbe reggere. Anche le temperature scenderanno fino a una minima di 7° nella notte, e una massima di 19° di giorno. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 22 ottobre: temperature: max 19°, min 13°; pioggia, precipitazioni 90%, umidità 79%, vento 10km/h.

Sabato 23 ottobre: temperature: max 16°, min 9°; precipitazioni sparse, precipitazioni 71%, umidità 16%, vento 11km/h.

Domenica 24 ottobre: temperature: max 16°, min 7°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 66%, vento 14km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2021