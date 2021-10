MotoGP 2021

Nelle FP1 bagnate della classe Moto2 del GP Emilia Romagna 2021, Bo Bendsneyder ha sfidato la forza di gravità per non cadere... e c'è riuscito!

SFIDA ALLA GRAVITÀ Incredibile quanto accaduto nel corso della prima sessione di prove libere della classe Moto2 del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Sulla pista bagnata dalla pioggia, il pilota olandese del Pertamina Mandalika SAG Team ha rischiato di essere disarcionato in high side dalla sua Kalex, ma in un modo quasi miracoloso ha recuperato l'equilibrio, riuscendo a portare in salvo la moto e l'osso del collo. Nel tweet sottostante il video dell'incredibile non-incidente di Bendsneyder. Se non riuscite a visualizzarlo correttamente, basta cliccare al link sottostante, che vi porterà direttamente nella pagina dedicata del sito web ufficiale della MotoGP.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2021