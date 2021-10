MotoGP 2021

TRIS DUCATI La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna si è svolta ancora una volta su pista bagnata, ma stavolta tutti fanno sul serio perché in ballo c'è la qualificazione diretta alla Q2, e dunque ne viene fuori un turno emozionante, con tante cadute, tanti caschi rossi e tantissimi piloti su tempi simili per tutta la sessione. Alla fine il più bravo di tutti è Johann Zarco che mette in fila il compagno di team Jorge Martin e il collega di Ducati, Jack Miller. I tre piloti di Borgo Panigale sono separati da 136 millesimi e hanno scavato un piccolo solco sugli inseguitori: quarta la KTM di Miguel Oliveira (caduto nel corso della sessione), poi le due Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargaro, la Yamaha del bravissimo Franco Morbidelli, l'Aprilia di Aleix Espargarò, la KTM di Danilo Petrucci e la Ducati di Luca Marini! Questi sono i qualificati diretti alla Q2 di questo pomeriggio, con tre piloti e cinque moto italiane già dentro.

IL TITOLO SI GIOCA IN Q1 Fuori dalla Q2 entrambi i duellanti per il titolo iridato. Francesco Bagnaia è il primo degli esclusi, 11° a 7 decimi da Zarco e a un decimo abbondante dalla qualificazione, mentre Fabio Quartararo è 15°, preceduto anche da Joan Mir (Suzuki), Michele Pirro (Ducati) e Iker Lecuona (KTM). Non si trova a suo agio sulla pista umida la sorpresa dello scorso GP di San Marino, Enea Bastianini, che è invece solo 18°, in scia a Binder e Vinales, e davanti ad Alex Marquez e Taka Nakagami. 21° chiude Alex Rins, rovinosamente caduto a metà sessione, poi le due Yamaha Petronas di Andrea Dovizioso e di Valentino Rossi, ultimo e senza tempo Lorenzo Savadori, che si è purtroppo infortunato a inizio sessione cadendo a terra violentemente e sarà costretto a saltare la gara. Un grossissimo peccato per Lorenzo che sul bagnato era stato fin qui bravissimo e che ieri aveva dimostrato di potersi giocare qualcosa di importante. In bocca al lupo!

Fast times flooding in, but conditions are still slippery! ⚠️@Rins42 is caught out through Turn 13! The Spaniard is unhurt 💢#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/rWosDc6nO4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2021

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/10/2021