MotoGP 2021

I RISULTATI DEL WEEKEND Al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna potrebbe concludersi la lotta per il titolo nella classe MotoGP. Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia sono separati da 52 punti in classifica e se tale divario dovesse rimanere tale anche a fine weekend, il francese conquisterebbe il suo primo titolo iridato. Al di là della sfida tra il francese della Yamaha e l'italiano della Ducati, il GP di Misano Adriatico sarà anche l'ultimo in Italia nella lunghissima carriera di Valentino Rossi, e per lui le tribune si coloreranno di giallo per tutto il weekend! Qui sotto tutti i risultati del weekend, aggiornati live al termine di ogni sessione.

I risultati del weekend del GP dell'Emilia Romagna 2021

Domenica 24 ottobre 2021, ore 14.00

Domenica 24 ottobre

Sabato 23 ottobre, ore 14.35

Sabato 23 ottobre, ore 14.10

Risultati delle Prove Libere 4 del GP dell'Emilia Romagna 2021

Sabato 23 ottobre, ore 13.30

Risultati delle Prove Libere 3 del GP dell'Emilia Romagna 2021

Sabato 23 ottobre, ore 9.55

Risultati delle Prove Libere 2 del GP dell'Emilia Romagna 2021

Venerdì 22 ottobre 2021, ore 14.10

Venerdì 22 ottobre 2021, ore 9.55

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Johann ZARCO Ducati 1'42.374 2 Marc MARQUEZ Honda 1'43.791 1.417 / 1.417 3 Jack MILLER Ducati 1'43.999 1.625 / 0.208 4 Jorge MARTIN Ducati 1'44.041 1.667 / 0.042 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'44.054 1.680 / 0.013 6 Francesco BAGNAIA Ducati 1'44.183 1.809 / 0.129 7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'44.243 1.869 / 0.060 8 Danilo PETRUCCI KTM 1'44.324 1.950 / 0.081 9 Iker LECUONA KTM 1'44.405 2.031 / 0.081 10 Joan MIR Suzuki 1'44.513 2.139 / 0.108 11 Luca MARINI Ducati 1'44.575 2.201 / 0.062 12 Valentino ROSSI Yamaha 1'44.751 2.377 / 0.176 13 Michele PIRRO Ducati 1'44.888 2.514 / 0.137 14 Alex MARQUEZ Honda 1'45.011 2.637 / 0.123 15 Pol ESPARGARO Honda 1'45.204 2.830 / 0.193 16 Alex RINS Suzuki 1'45.221 2.847 / 0.017 17 Maverick VIÑALES Aprilia 1'45.445 3.071 / 0.224 18 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'45.477 3.103 / 0.032 19 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'45.656 3.282 / 0.179 20 Enea BASTIANINI Ducati 1'45.853 3.479 / 0.197 21 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 1'45.881 3.507 / 0.028 22 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'46.046 3.672 / 0.165 23 Brad BINDER KTM 1'46.152 3.778 / 0.106 24 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'46.966 4.592 / 0.814

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2021