MotoGP 2021

SOLE SUL BAGNATO! Il sole è arrivato a baciare i piloti della classe MotoGP dopo una decina di minuti dall'inizio delle FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, modificando le condizioni della pista rispetto alle FP1 bagnate di questa mattina. I tempi hanno iniziato ad abbassarsi solo nel finale e non di molto, visto che la pista è rimasta per la maggior parte bagnata e si è inevitabilmente restati ben lontani dal record del tracciato (1.31.065 di Pecco Bagnaia, siglato un mesetto fa nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini). Negli ultimi minuti la classifica si è rimescolata e alla fine il migliore di tutti è stato Jack Miller abilissimo a sfruttare la sua maestria sulla pista umida, fermando il cronometro sul tempo di 1:41.305!

E SE DOMANI PIOVE... Una sessione particolarmente importante, perché se domani dovesse piovere di nuovo, i primi dieci di stamattina sarebbero direttamente qualificati alla Q2. Dietro a Miller resiste la Ducati di Johanm Zarco, staccato di 9 decimi, e poi troviamo l'Aprilia di Aleix Espargarò, che al fotofinish si mette in terza posizione. Nei dieci anche le due KTM di Iker Lecuona e Miguel Oliveira, un poker di piloti italiani con Luca Marini con la Ducati, Lorenzo Savadori (Bravo!) con l'Aprilia, Francesco Bagnaia (che ha pizzicato il verde nel finale o sarebbe stato più avanti) con la Ducati e Danilo Petrucci con la KTM! Chiude la top ten Jorge Martin con la quinta delle Ducati. Se questo fosse lo scenario, non si conterebbero i big esclusi dalla Q2: Mir 11°, Marquez 14°, Rins 15°, Quartararo 16°, Morbidelli 20°, Vinales 21°, Rossi 22° e Dovizioso 24° solo per fare i nomi più noti. Nella classifica - che lascia un po' il tempo che trova esendosi composta in condizioni miste della pista - da segnalare anche il 12° posto di Enea Bastianini e il 18° di Michele Pirro.

The sun is starting to burst through! ☀️@FabioQ20 still finds Turn 4 a touch slippery! 👀#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/tdZBnb1rvb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2021

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2021