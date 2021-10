MotoGP 2021

Nel dopogara di Misano, Valentino Rossi ha svelato un aneddoto sulla caduta di Francesco Bagnaia, avvenuta anche per via di un suo consiglio non seguito

I PROTAGONISTI DI MISANO Valentino Rossi e Francesco Bagnaia, maestro e allievo, entrambi grandi protagonisti del weekend di Misano che ha visto l'assegnazione del titolo mondiale a Fabio Quartararo e la vittoria del GP da parte di Marc Marquez. I due italiani hanno segnato la storia del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, Valentino per il suo grande addio al pubblico italiano dopo 26 anni di corse, Pecco per aver condotto con autorevolezza la gara fino a 5 giri dal termine, prima di stendersi alla curva 15. Un semplice errore di guida? Oppure l'errore era a monte...

GOMMA FREDDA Bagnaia stava guidando al limite per scrollarsi di dosso Marquez e, poco prima di cadere, stava anche riuscendo ad andargli via, allungando di qualche metro. Merito delle gomme? Dipende. Marc montava una media all'anteriore e una morbida al posteriore che stava iniziando a consumarsi, mentre le gomme di Pecco erano una dura davanti e una media dietro, la stessa scelta fatta dalla Ducati anche con Miller, che è durato appena 3 giri. L'italiano è invece riuscito ad arrivare quasi fino in fondo, a ritmi favolosi, siglando il nuovo record della pista in 1:32.171, ma il rischio che la gomma si raffreddasse era notevole, soprattutto in quella curva 15 a sinistra che arriva dopo ben sei curve a destra, dalla 9 alla 14. Con le temperature che si andavano abbassando, tenere in temperatura il lato sinistro della gomma stava diventando più difficile giro dopo giro, e così è arrivata la scivolata.

''METTI LA MEDIA'' A sposare questa tesi è proprio Valentino Rossi che, nel dopogara, ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto. ''Ho provato a ipnotizzarlo per fargli cambiare idea: metti la media! Metti la media anteriore! Niente, lui ha voluto la dura davanti. Ma l’hard front è così, con la temperatura che scende, puoi cadere senza preavviso. Un grosso peccato, perché aveva la vittoria in pugno''. Queste le parole del maestro, che della pista di Misano conosce ogni centimetro e ogni segreto, da sempre. Ovviamente la scelta di una gomma non è una cosa così scontata, il pilota deve sentirla, avere un buon feeling, e la scelta viene presa di concerto con il team. Resta però il dubbio che se Pecco avesse ascoltato il consiglio di Valentino, forse oggi staremmo commentando un'altra gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2021