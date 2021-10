MotoGP 2021

RAZZO FOGGIA! Il mondiale Moto3 si riapre al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna! Tutto merito di Dennis Foggia che, come vede uno spiraglio di luce e la pista asciutta, ritrova la verve e dalla 14° posizione va a prendersi il sesto podio consecutivo, la terza vittoria nelle ultime quattro gare, la quinta complessiva di una stagione fantastica! L'italiano si riporta a 21 punti da Acosta, che con una gara consistente arpiona alla fine la terza piazza dietro al compagno di team Masià. Bravi anche altri italiani, ma senza la gioia del podio, con Nepa, Antonelli e Fenati che occupano le posizioni dalla quinta alla sesta. Ma i riflettori oggi sono tutti per Dennis Foggia, autore di una rimonta spaziale, che poteva fare solo ''the Rocket'', il missile, per l'appunto, vincitore in tutte e tre le gare corse quest'anno in Italia. Clamorosa anche la gara della Moto2, con Raul Fernandez che si è steso quando era in testa a 10 giri dalla fine, nel giorno più difficile per Remy Gardner, che faticava a metà del guado e alla fine termina settimo, ampliando il suo distacco in classifica. Doppietta del team VdS con Sam Lowes che vince davanti ad Augusto Fernandez e ad Aaron Canet, mentre sfiora il podio Celestino Vietti, giunto quarto. Il suo compagno Marco Bezzecchi del team VR46 - oggi in livrea full-yellow per omaggiare Valentino Rossi - cade invece quando era settimo a pochi giri dalla fine. Buona gara anche per Manzi, sesto, e Di Giannantonio, ottavo in rimonta dalle retrovie.

MOTO3 Niccolò Antonelli scatta benissimo dalla pole position e mantiene la leadership al termine del primo giro con Nepa e Rossi ben posizionati in zona podio e un coraggioso Alberto Surra che sfida il leader del mondiale Acosta. Non una buona partenza per Foggia che dalla 14° piazza fatica e perde qualche posizione. Al termine del terzo giro Nepa mette il naso davanti passando Antonelli e Guevara, in tre si staccano di qualche metro ma non c'è margine per le fughe. Dopo cinque giri si forma un gruppetto con nove piloti tra cui Antonelli, Masià, Nepa, Acosta e Guevara, mentre Rossi, Surra, Foggia e Migno finiscono in quello inseguitore. Al settimo giro si stende Rossi, mentre Dennis Foggia prende la testa del secondo gruppetto, staccato quasi 2'' dal primo. Ma l'italiano sembra aver ritrovato il feeling smarrito nei giorni scorsi e riesce ad accorciare portandosi dietro anche Migno. I due italiani sono i più veloci in pista e il ricongiungimento arriva a 15 giri dal termine, ma davanti Antonelli, Guevara, Nepa e Acosta provano a scrollarsi di dosso la concorrenza. Foggia passa presto Salac, poi Sasaki, poi Artigas, e subito dopo Antonelli, che nel frattempo aveva commesso un errore, lasciando la testa della corsa a Pedro Acosta. Foggia però è on fire e passa Binder con una carenata, trovandosi davanti Acosta! Foggia passa pure lui e Nepa, diventando terzo! Davanti restano solo Guevara e Masià e ci sono ancora 11 giri per la bandiera a scacchi. Nel corso del giro successivo Foggia completa la rimonta e passa prima Guevara poi Masià sul rettilineo del traguardo! Non finisce qui: l'italiano prova a fare il ritmo, portandosi via Masià, Binder e Guevara, con Acosta che paga qualche decimo dai primi quattro. È una locomotiva Foggia, che continua a mantenere la testa, mentre Acosta viene scavalcato anche da Nepa. Un favore ad Acosta lo fa Guevara, che per tenere il ritmo di Foggia si stende a 6 giri dalla fine. Acosta comunque non molla, passa Nepa (grazie a un errore) e torna in quarta posizione, con i primi tre distanti oltre un secondo. Mentre Binder paga il ritmo imposto da Foggia e davanti restano solo in due, con il razzo italiano e Jaume Masià, compagno di team di Pedro Acosta, che lo segue sornione. Dietro di loro Nepa si riprende la posizione su Acosta che viene minacciato anche da Antonelli. Ma un altro favore ad Acosta arriva da Binder, che non ha più gomme e viene ripreso! Davanti Foggia completa il suo capolavoro, tenendosi nello scarico Masià per dieci giri senza aprirgli neanche uno spiraglio! Grandissima vittoria di Foggia, ma Acosta beffa Nepa e va a prendersi il podio, con Binder quarto davanti a Nepa e Antonelli. Settimo un bravissimo Fenati, con una gara tutta in rimonta.

MOTO2 Allo spegnimento dei semafori Sam Lowes mantiene la prima posizione rintuzzando gli attacchi del compagno Augusto Fernandez, ma al termine del primo giro è Aaron Canet a mettersi in testa davanti al britannico e a Navarro. Con la livrea tutta gialla dedicata al Dottore, scatta male invece dalla quinta posizione Celestino Vietti che scivola in ottava posizione. Raul Fernandez si porta presto in quarta posizione mentre il leader iridato Remy Gardner è solo 11°. Augusto Fernandez diventa 13° dopo aver scontato il suo long-lap penalty preso per aver ostacolato Canet nel corso delle qualifiche. Vietti si fa vedere e torna in sesta posizione mentre il suo compagno Bezzecchi, scattato dal fondo della griglia, resta fuori dai 20 con Di Giannantonio poco più avanti. Bravo, invece, Manzi, che è nel gruppo di testa. Navarro mette il musetto davanti per qualche giro, poi però sbaglia e porta largo Canet. Torna in testa Lowes, mentre Vietti diventa quinto passando Chantra. Prova a scappare il britannico e dell'inseguimento si incarica subito Raul Fernandez, che passa Canet e diventa secondo. Gardner è ottavo e perde virtualmente la testa del mondiale. Vietti continua a fare bene, passa Navarro e si mette in scia a Canet, quando mancano ancora 20 giri! Da dietro risalgono in zona punti Diggia e Bezzecchi. Problemi per Remy Gardner che per passare Chantra lo butta giù, venendo ripreso e passato da uno scatenato Augusto Fernandez. Ma anche Raul va fortissimo e va a riprendere Lowes. Vietti, invece, non riesce ad attaccare Canet, abile a tornare sotto ai primi due, e deve guardarsi le spalle dal ritorno di Navarro e Manzi. L'italiano perde la posizione su Navarro nello stesso giro in cui Augusto Fernandez si smarca da Gardner e si mette a caccia dei tre davanti per la quarta posizione. A 12 giri dal termine Raul Fernandez prende la testa della gara passando Lowes con Canet sempre terzo. Vietti non si stacca da Navarro ma dietro di lui arriva come un treno Augusto Fernandez, che supera Manzi. Il colpo di scena arriva a 10 giri dal termine, con Raul Fernandez autore di una caduta clamorosa mentre era al comando alla curva della Quercia, proprio un minuto dopo che a Gardner era arrivata la comunicazione del long-lap penalty per il contatto con Chantra! Il mondiale si ribalta, con Gardner che torna in pista settimo davanti a Bezzecchi e Ramirez mentre in testa la vittoria se la giocano Lowes e Canet, con Vietti che vede il podio là davanti, occupato da Navarro. Ma per quel gradino ci sono anche Augusto Fernandez e Stefano Manzi! A 8 giri dal termine Canet passa davanti a Lowes, approfittando di un errore del britannico, nel giro in cui Bezzecchi si prende la settima piazza su Gardner. A cinque giri dalla fine Navarro commette un errore e viene passato da tre piloti, così e Vietti e Augusto Fernandez passano in 3° e 4° posizione, andandosi a giocare il podio. Lo spagnolo rompe gli indugi e sorpasa l'italiano, mentre davanti Sam Lowes si riprende la prima posizione su Canet! Il distacco tra la prima e la seconda coppia non è eccessivo, e quando mancano 3 giri alla fine scende sotto ai 2 secondi. A tre giri dalla fine si stende Bezzecchi, che aveva sin qui fatto una bella gara in rimonta, regalando un punticino prezioso a Gardner. Davanti Lowes, Canet, Augusto Fernandez e Vietti devono ancora disegnare il podio. Negli ultimi due giri il britannico allunga e sono i due spagnoli a giocarsi la seconda piazza, con Vietti leggermente staccato. E così Lowes va a vincere, mentre un bravissimo Fernandez supera Canet al fotofinish (finita la benzina all'ultima curva!). Buoni piazzamenti ma poca gloria per l'Italia con Vietti quarto, Manzi sesto e Di Giannantonio che alla fine termina in ottava piazza dietro al leader iridato Remy Gardner.

Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Dennis FOGGIA Honda 39'33.170 2 Jaume MASIA KTM +0.292 3 Pedro ACOSTA KTM +4.686 4 Darryn BINDER Honda +4.797 5 Stefano NEPA KTM +4.853 6 Niccolò ANTONELLI KTM +5.052 7 Romano FENATI Husqvarna +5.335 8 Ayumu SASAKI KTM +6.642 9 Xavier ARTIGAS Honda +6.736 10 Filip SALAC KTM +6.800 11 Ryusei YAMANAKA KTM +10.535 12 Izan GUEVARA GASGAS +17.811 13 Adrian FERNANDEZ Husqvarna +18.050 14 Jeremy ALCOBA Honda +18.260 15 Andi Farid IZDIHAR Honda +19.264 16 Alberto SURRA Honda +20.217 17 Kaito TOBA KTM +24.704 18 Maximilian KOFLER KTM +24.902 19 Lorenzo FELLON Honda +24.976 20 Daniel HOLGADO KTM +25.323 21 Mario AJI Honda +46.495 22 David ALONSO GASGAS +1'25.207 Yuki KUNII Honda 3 Laps Andrea MIGNO Honda 11 Laps Carlos TATAY KTM 11 Laps Tatsuki SUZUKI Honda 13 Laps John MCPHEE Honda 15 Laps Riccardo ROSSI KTM 18 Laps

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 234 2 Dennis FOGGIA Honda ITA 213 3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168 4 Jaume MASIA KTM SPA 155 5 Romano FENATI Husqvarna ITA 147 6 Darryn BINDER Honda RSA 136 7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 129 8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 105 9 Ayumu SASAKI KTM JPN 104 10 Andrea MIGNO Honda ITA 90 11 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 84 12 Jeremy ALCOBA Honda SPA 72 13 John MCPHEE Honda GBR 72 14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 69 15 Kaito TOBA KTM JPN 64 16 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60 17 Stefano NEPA KTM ITA 53 18 Filip SALAC KTM CZE 52 19 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 47 20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 39 21 Riccardo ROSSI KTM ITA 29 22 Carlos TATAY KTM SPA 28 23 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27 24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 23 25 Yuki KUNII Honda JPN 15 26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10 27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7 28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 4 29 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3 30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1 31 Lorenzo FELLON Honda FRA 32 Alberto SURRA Honda ITA 33 Joel KELSO KTM AUS 34 Takuma MATSUYAMA Honda JPN 35 Matteo BERTELLE KTM ITA 36 Mario AJI Honda INA 37 David SALVADOR Honda SPA 38 David ALONSO GASGAS COL

