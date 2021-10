MotoGP 2021

L'ARMATA ROSSA Aver potuto fare anche la Q1 è forse stata la carta vincente per Pecco Bagnaia, che dal primo minuto del pomeriggio ha iniziato ad abbattere, giro dopo giro, i suoi tempi, finendo per strappare la pole position del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna! Con il crono di 1:33.045 il pilota della Ducati ha messo in riga per 25 millesimi e 85 millesimi i due compagni di marca Jack Miller e Luca Marini, per una prima fila tutta made in Borgo Panigale! Bravissimo il pilota del team Sky VR46, inatteso a questi livelli con la vecchia moto, mentre per Pecco è la quarta pole consecutiva in questa stagione: una potenza!

BRAVO MORBIDO! Ma a definire la griglia di partenza hanno contribuito anche le tante cadute dei vari contendenti. Marc Marquez, dopo essersi miracolosamente salvato da una caduta a inizio Q2, è poi scivolato verso la fine, ma è in buona compagnia, visto che sono caduti anche i due Pramac Johann Zarco e Jorge Martin (2 volte), titolari dei migliori tempi delle FP3 di stamattina e i due piloti KTM Tech3, Danilo Petrucci e Iker Lecuona. E così in seconda fila ci vanno Pol Espargarò con la Honda, Miguel Oliveira con la KTM, e un sorprendente Franco Morbidelli con la Yamaha, in ripresa dal suo infortunio al ginocchio! Terza fila per Marquez, Lecuona e Petrucci, quarta per Zarco, Aleix Espargarò e Martin.

BAGNAIA IN, QUARTARARO OUT! Nell'entusiasmante Q1 alla fine l'avevano spuntata un martellante Francesco Bagnaia e la sorpresa Iker Lecuona con la KTM, che aveva messo fuori il leader iridato Fabio Quartararo! Il pilota della Yamaha incassa addirittura un secondo dal rivale e domani scatterà 13° in una fila di prestigio composta anche da Alex Rins (Suzuki) e Alex Marquez (Honda). Sesta fila per Nakagami, Vinales e per un Bastianini un po' sottotono, Settima per il campione del mondo Joan Mir, caduto con la sua Suzuki, Brad Binder, caduto anch'esso con la KTM, e Andrea Dovizioso. Ottava fila per la wild card Ducati, Michele Pirro, e per l'idolo di casa Valentino Rossi, che non avrebbe certo voluto scattare dall'ultima posizione nel suo ballo finale davanti ai tifosi di casa.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/10/2021