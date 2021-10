MotoGP 2021

EMLIA ROMAGNA, SEDICESIMA TAPPA La MotoGP torna al Misano World Circuit per la seconda volta in un mese, e dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è la volta di quello del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Stavolta Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia non si giocheranno solo la vittoria, ma sarà in palio anche il titolo iridato, visto che l'italano è obbligato ad arrivare davanti al francese per tenere ancora aperta la sfida. Per arrivare preparati alla prova emiliana, non potete non conoscere tutti i segreti della pista di Misano svelati da Brembo, l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti agli 11 team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità del tracciato di Misano Adriatico, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del ''Marco Simoncelli''. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI MISANO ADRIATICO

Così come nel 2020, anche quest’anno il Motomondiale disputa due GP al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma l’anno scorso i due eventi erano andati in scena a distanza di una settimana. Quest’anno hanno già fatto il bis il Losail International Circuit e il Red Bull Ring. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti del Mondiale MotoGP, la pista italiana rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritata un indice di difficoltà di 3 a causa dell’assenza di rettilinei di almeno 600 metri di lunghezza.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 34%

: 34% Lunghezza circuito 4.226 metri

4.226 metri Numero di giri : 27

: 27 Numero di frenate : 12

: 12 Le tre curve più impegnative: curva 8, curva 1 e curva 7

La pompa radiale Brembo è adottata da tutti i 22 piloti della MotoGP. Con essa sia la forza delle dita sulla leva sia quella della leva stessa sul pistoncino agiscono nello stesso senso, ovvero radialmente rispetto al punto di ancoraggio della pompa sul manubrio senza generare attriti né torsioni. In tal modo non vi sono sprechi di energia. Brembo depositò nel lontano 1985 il primo brevetto della pompa radiale, nata per soddisfare le esigenze del racing, in particolare quella di un minor ingombro. L’anno dopo equipaggiò la Yamaha YZR OW di Eddie Lawson che proprio quell’anno si aggiudicò il Campionato del Mondo della classe 500.

Traendo ispirazione dalla lunga esperienza maturata in MotoGP, Brembo ha realizzato la pompa radiale R19RCS Corsa Corta, perfetta per chi guida la moto nel tempo libero, sia su strada che in pista. Una delle particolarità è la possibilità offerta al pilota di regolare la corsa a vuoto (cioè il bite point) su 3 diversi livelli. In altre parole, il guidatore può regolare la fase non attiva della frenata, decidendo il punto in cui il sistema frenante inizia a generare pressione, in funzione del proprio stile di guida o delle condizioni dell’asfalto o meteorologiche. Incuriosito? ​​

Solo in tre curve del Misano World Circuit Marco Simoncelli la decelerazione supera i 100 km/h e la frenata i 3 secondi: queste staccate si trovano tutte prima del secondo intermedio mentre nella seconda metà del tracciato la decelerazione massima è di 93 km/h, alla curva 9, e l’impiego massimo dei freni all’ultima curva, per 2,7 secondi. In ogni giro i piloti della MotoGP usano i freni 12 volte per un totale di 31 secondi, equivalenti al 34 per cento dell’intero GP. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico complessivo sulla leva del freno di 12 quintali, il valore più alto dell’intero Mondiale 2021.

Delle 12 frenate del Misano World Circuit Marco Simoncelli 3 sono classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà e le restanti 6 poco scarsamente impegnative. Così come alla curva 8, anche alla prima curva lo spazio di frenata supera i 200 metri: per passare da 272 km/h a 116 km/h servono 4 secondi durante i quali i piloti sono soggetti a una decelerazione di 1,5 g mentre percorrono 201 metri. Il carico sulla leva è di 5,3 kg e la pressione del liquido freni di 11,4 bar.

In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa:

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2021